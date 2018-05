In ungewohnt giftiger Form ging Landrat Achim Schwickert in der jüngsten Sitzung des Kreis- und Verkehrsausschusses mit den neuen Förderbedingungen des Landes (unsere Zeitung berichtete mehrfach) für den Kreisstraßenbau ins Gericht. Er hatte aber auch allen Grund, sich aufzuregen, denn de facto ist es zurzeit so, dass wegen der spät erlassenen Spar- und Genehmigungsverfügungen der Ausbau der Straßen in diesem Jahr den Kreis nicht nur mehr Geld kostet, sondern vor allem auch fast komplett ins Stocken geraten ist.

Nur durch Mittel im Nachtragshaushalt beziehungsweise Umplanungen sei es überhaupt möglich, die Maßnahmen in der ursprünglichen Größenordnung durchzuführen. Bitter beklagte sich Schwickert insbesondere darüber, dass die Zuschusskürzung vom Land erst ...

Lesezeit für diesen Artikel (464 Wörter): 2 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.