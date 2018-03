Wegen Frost: Bauarbeiten am Kreisel verzögern sich

Die Bauarbeiten am Verkehrskreisel in der Eschelbacher Straße (L 313) dauern länger als erhofft: Der seit einigen Tagen anhaltende Frost verhindert nach Angaben der Verwaltung im Montabaurer Rathaus das Aufbringen des Asphalts im Kreisverkehr. Erst wenn es etwas milder wird, können die Bauarbeiten fortgesetzt werden.

Foto: Thorsten Ferdinand

Der ursprüngliche Plan, die Baustelle zum Monatsende abzuschließen, kann deshalb nicht eingehalten werden. Am Montag, 19. Februar, soll anhand der Wetterprognosen ein neuer Zeitplan aufgestellt werden.

Die Eschelbacher Straße in Montabaur ist seit Anfang November zwischen der Einmündung zur Werkstraße am Kino und dem Verkehrskreisel am Roundabout voll gesperrt. Der Kreisverkehr ist seitdem nur halbseitig befahrbar, weshalb eine Ampelregelung eingerichtet wurde. Anlass ist ein komplexes Bauprojekt an der Kanalisation, den Wasserleitungen, den Gasleitungen und der Fahrbahn, das von den Werken der Verbandsgemeinde Montabaur, dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez und den Energienetzen Mittelrhein durchgeführt wird.

Der Verkehr wird teilweise weiträumig umgeleitet. Nach Abschluss des Bauprojekts, das auch eine Sanierung der unterirdisch verlaufenden Stadtbachrohre einschließt, möchte die Stadt Montabaur mit dem Ausbau der benachbarten Tiergarten- und Gerichtsstraße beginnen. tf