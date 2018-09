Die Afrikanische Schweinepest ist in Belgien angekommen und damit auch für den Westerwald nicht mehr weit entfernt. Aufklärungsarbeit leistet derzeit das Umweltministerium Rheinland-Pfalz, das durch die Regionen tourt, um unter anderem Jäger, Förster, Landwirte und Tierärzte zu informieren und Handlungsempfehlungen zu liefern. Doch auch die Westerwälder Jägerschaft ist längst aktiv geworden und konnte die Schwarzwildstrecken von 2431 in der Jagdsaison 2016/17 auf 4740 erlegte Tiere in der Jagdsaison 2017/18 steigern. Denn eines der Mittel, um der Afrikanischen Schweinepest die Stirn zu bieten, soll auch die Absenkung der Population sein.

Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich um einen aggressiven Krankheitserreger, der für Menschen ungefährlich ist, sich aber unter Wild- und Hausschweinen schnell ausbreitet. Geht man von einer Übertragung nur ...

Lesezeit für diesen Artikel (457 Wörter): 1 Minute, 59 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.