Warum die Gregorian Voices in Wirges singen

„Gregorianik meets Pop“ hieß es am Samstagabend im evangelischen Gemeindezentrum in Wirges, wo The Gregorian Voices mit klassisch-gregorianischen Chorälen, Liedern der Renaissance und des Barock sowie mit Klassikern der Popmusik an die 200 Zuhörer im restlos ausverkauften Haus zwei Stunden lang in ihren Bann gezogen haben.

The Gregorian Voices heißt das Vokaloktett aus Bulgarien, das zurzeit bundesweit auf Tournee ist. Wie kommt es, dass die Männer in Mönchskutten auf ihrer Tour auch in dem kleinen „Konzertsaal“ der evangelischen Martin-Luther-Kirche in Wirges ein Stelldichein geben? Unsere Zeitung hat bei Tomasz Glanc, bei dem die Fäden der Organisation zusammenlaufen, nachgefragt.

„Es waren Connections“, sagt Glanc lapidar und bringt damit seine internationalen Verbindungen zu Sängern, Instrumentalisten und Ensembles mit einem Wort auf den Punkt. Dahinter steckt allerdings mehr. Tomasz Glanc, Kantor, Dirigent, Pianist und Organist, ist neben seiner Tätigkeit als Musikpädagoge und Kantor in der evangelischen Kirchengemeinde in Wirges in Sachen Konzerttätigkeit international unterwegs. Glanc konzertiert solistisch und mit Kammer- und Sinfonieorchestern in Europa, Asien und Amerika als Organist und Pianist mit Schwerpunkt auf eigenen Kompositionen und Improvisationen.

„Auf meinen vielen Tourneen im In- und Ausland trifft man sich und knüpft Kontakte. So ist auch die Begegnung mit Sängern von Gregorian Voices zustande gekommen. Mit zwei Musikern von ihnen habe ich zusammen eine CD eingespielt“, erzählt Glanc, der geraume Zeit investiert habe, bis er einen passenden Termin für das bulgarische Ensemble in Wirges gefunden hatte. Der größte Aufwand sei die Terminierung gewesen, technisches Equipment brauchten die Sänger nicht, die Tomasz Glanc „musikalische Naturtalente“ nennt. „Für Wirges habe ich die Gregorian Voices gewinnen können, weil die wissen, hier wird auf dem Sektor Musik und Gesang Großes geleistet“, erklärt Glanc selbstbewusst.

Bemerkenswertes im Genre von klassisch-gregorianischen Chorälen, Liedern der Renaissance und des Barock sowie mit Klassikern der Popmusik haben die acht Naturtalente im evangelischen Gemeindezentrum in Wirges in mystischer Atmosphäre allemal dargeboten. Das Ensemble zeigte mit seiner Stimmenvielfalt und etlichen Solopassagen, die nicht nur feierlich-gregorianisch, sondern auch rhythmisch-polyfon daherkamen, wie Gregorianik heute klingen kann: authentisch und dennoch zeitnah. Im zweiten Teil des Konzerts erklangen Klassiker der Popmusik, wie „Hallelujah“ von Leonard Cohen, „Sailing“ von Rod Stewart, „Sound of Silence“ von Simon and Garfunkel oder „Ameno“ von Era, die im Stil des gregorianischen Gesangs neu arrangiert und mit außergewöhnlicher Rhythmik, Dynamik und Polyfonie interpretiert wurden.

Mit The Gregorian Voices, denen die Zuhörer zwei Stunden lang mit großer Hingabe lauschten – dabei offenbarte die Ruhe und Stille in der Kirche allerdings auch schonungslos jeden einzelnen Ton der Solisten, – hat die evangelische Kirchengemeinde Wirges zum Auftakt in die diesjährige Konzertreihe in der Luther-Kirche ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Der berauschende Beifall des Publikums, dem die Interpreten gleich vier Zugaben gewährten, hat das unschwer bewiesen.

