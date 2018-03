Wäller Wetter ist nicht Wäller Wetter: Klaus-Dieter Postupa zeichnet täglich in Wittgert die Werte auf

Das zu Ende gehende Jahr war auch im Westerwald durch genügend Wettereskapaden geprägt. So war es in der ersten Jahreshälfte viel zu trocken, während es in der zweiten immer feuchter wurde und schon vor Weihnachten mehrmals Schnee fiel. Aber das Wäller Wetter ist nicht gleich Wäller Wetter. Das wissen – neben den professionellen Meteorologen – wohl wenige besser wie der Hobby-Wetterbeobachter Klaus-Dieter Postupa aus Wittgert.

Seit Jahrzehnten misst Klaus-Dieter Postupa in seinem Garten in Wittgert mit einer fast professionellen Wetterstation Werte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Luftdruck und Niederschlagsmenge, liest sie ab und schreibt sie dann akribisch mit der Hand auf.

Foto: Markus Müller

Wir haben den ehemaligen Diplomarchivar des Bundesarchivs Koblenz in seinem Heimatort besucht und uns dabei natürlich auch seine fast professionelle Wetterstation im Garten angesehen. Das recht unscheinbare weiße Gerät auf silberfarbenen Stützen zeichnet jeden Tag automatisch die wichtigsten Wetterwerte auf: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Luftdruck und Niederschlagsmenge. Die Werte werden per Funk ins Haus der Postupas übertragen, wo sie dann abgelesen werden können.

Abgelesen? „Ja, richtig: abgelesen und mit der Hand aufgeschrieben“, lacht Klaus-Dieter Postupa. „Ich messe und zeichne die Werte ja schon seit Jahrzehnten auf. Doch vor Jahren sind mir durch ein technisches Problem alle automatisch gespeicherten Werte verloren gegangen. Seit dieser Zeit lese ich sie einmal pro Tag ab und schreibe sie mit der Hand auf. Das ist einfach sicherer.“

Dabei gibt es allerdings ein Problem: Da der Hobby-Wetterkundler und seine Frau Elisabeth einfach zu gern reisen – derzeit erkunden sie per Rad in Etappen das Grüne Band, die ehemalige innerdeutsche Grenze –, haben die Zahlenreihen natürlich Lücken. Aber das nimmt Postupa in Kauf. „Ich betreibe die Wetterkunde ja wirklich nur als Hobby“, meint der Pensionär, der aber um ein Haar beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach gelandet wäre, zumal er im Landkreis Offenbach aufgewachsen ist. „Physik und Meteorologie haben mich seit jeher interessiert, Geschichte aber auch“, erzählt er. „Mit meiner Bewerbung beim Bundesarchiv war ich einfach erfolgreicher.“ Seine Tätigkeit in Koblenz führte 1979 auch dazu, dass er in den Westerwald umzog.

Das Wäller Wetter lässt ihn seitdem nicht mehr los. So merkte er schon Anfang dieses Jahres zu unserer monatlich veröffentlichten Wetterstatistik des Dienstes WetterKontor an: „Die Wetterdaten für den Westerwald(kreis) können nicht unkommentiert bleiben. Sie beziehen sich auf Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die dieser in seiner Station Bad Marienberg erhoben hat.“ Diese Station liegt circa 550 Meter hoch. „Der Unterschied zum Unterwesterwald wird insbesondere bei der Tiefsttemperatur von minus 11,6 Grad am 6. Januar mehr als deutlich“, so Postupa. Offensichtlich bedingt durch eine Inversionswetterlage seien in den Nächten der dritten Kalenderwoche in Bad Marienberg relativ „bescheidene“ Minushöchstwerte zwischen 4 und 9 Grad Celsius gemessen worden, während diese Werte beispielsweise in dem in einer leichten Senke nur circa 230 Meter hoch gelegenen Wittgert in der gesamten Woche zwischen minus 14 und minus 16 Grad Celsius gelegen hätten. „Ähnlich wird es sich mit der im April registrierten Tiefsttemperatur (minus 3,1 Grad) verhalten, die in den mittleren beziehungsweise unteren Lagen des Westerwaldes wie Wittgert bei minus 6,3 Grad lag“, meint der Wetterbeobachter.

Anders herum verhalte es ich wiederum von Ende November bis Mitte Dezember mit mehr als 20 Tagen mit Werten unter 0 Grad in Bad Marienberg, aber nur etwa halb so vielen Frosttagen in Montabaur. In Montabaur? „Ja, auch da soll es eine Wetterstation des DWD geben“, ist sich Postupa sicher. Dazu Diplom-Meteorologe Stefan Zender vom Dienst WetterKontor in Ingelheim: „Es gibt tatsächlich eine Wetterstation bei Montabaur. Es handelt sich allerdings um eine Station des sogenannten nebenamtlichen Messnetzes. Das Messprogramm dort ist gegenüber den hauptamtlichen Stationen eingeschränkt. Zum Beispiel gibt es in Montabaur keine Sensoren für den Wetterzustand und zur Sonnenscheindauer.“

Von unserem Redaktionsleiter Markus Müller