Vorzeigeprojekt kommt voran: Wallmerod bewilligt 300. Förderung von "Leben im Dorf"

Eine Runde Sache ist das Projekt der Verbandsgemeinde Wallmerod „Leben im Dorf“ zu Beginn des Jahres: Der Umbau des 300. Förderprojektes startete. Und das mitten in Hundsangen in einer Hausnummer 1.

Bürgermeister Klaus Lütkefedder (links) und Mario Steudter (rechts) überreichten (von links) Elena, Nik und Andre Miller den Förderbescheid für die 300. Baumaßnahme im Rahmen des Projektes „Leben im Dorf“.

Foto: Willke

Die Förderbewilligung übergaben Bürgermeister Klaus Lütkefedder sowie Mario Steudter von der Bauverwaltung an Familie Miller, die schon seit Längerem nur ein paar Straßen weiter in Hundsangen wohnt. Die Vorbesitzerin des Hauses ist weggezogen, und so stand das Gebäude zum Verkauf. Aber nur kurz. Dann hatte es Familie Miller, die schon seit Längerem sowohl in Wallmerod als auch in Hundsangen auf der Suche nach eigenen vier Wänden war, entdeckt und alles Nötige in die Wege geleitet. Innerhalb von zwei Tagen hatte die Verbandsgemeindeverwaltung die Förderung des 300. Objektes mit 5000 Euro bewilligt. Das Antragsverfahren sei bewusst unbürokratisch gestaltet, um die Bauherren nicht auszubremsen.

Damit sind seit dem Start des Projektes rund 50,8 Millionen Euro in den Ortskernen der Gemeinden investiert worden. Zu 70 Prozent seien es junge Familien, die das Förderprogramm nutzen. Und jedes Mal wird ein Kreislauf in Gang gesetzt, der nicht nur der heimischen Wirtschaft, sondern auch der Lebensqualität in den Dörfern zugutekommt. Dabei ist die Gemeinde Hundsangen mit 54 Projekten Spitzenreiter, was die Gemeinde nicht zuletzt der guten Infrastruktur mit Kita, Grundschule, Freibad, Bäcker und Lebensmittelladen zu verdanken hat. „Außerdem gibt es viele gute Beispielprojekte in Hundsangen, das löst eine Kettenreaktion aus“, vermutet Klaus Lütkefedder.

Und so fanden auch die Millers ihr Haus durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Sie scheuen keine Mühen, das aus dem Jahr 1936 stammende Gebäude umzukrempeln, vor allem aber auch die Ärmel selber hochzukrempeln. Denn schließlich wollen sie nach Ostern einziehen, so ihr Plan. Immerhin sind 120 Quadratmeter Wohnfläche mit neuer Heizung, neuen elektrischen Leitungen und neuen Fußböden auszustatten. Auch das Bad muss komplett neu gebaut werden. Doch zunächst galt es, das Haus leer zu bekommen. Alte Möbel wurden verschenkt, das Geschirr ging an eine soziale Einrichtung. Nun müssen die Millers die alten Teppiche herausreißen und herausfinden, welcher Art die Sanierung der Böden sein muss. Stück für Stück arbeiten sie sich voran, um im Sommer den eigenen Garten vor der Haustür genießen zu können.

Die Tabelle der geförderten Projekte, die eben von Hundsangen mit 54 Projekten angeführt wird, gefolgt von Dreikirchen und Wallmerod mit jeweils 26 Projekten, ist in gewisser Weise ein Spiegel der Infrastruktur in den jeweiligen Gemeinden. Dort, wo zumindest noch eine Dorfbäckerei mit einer kleinen Lebensmittelabteilung und ein Gasthaus in der Dorfmitte vorhanden sind, zieht es die Menschen hin. Und so entsteht eine Wechselwirkung: Durch den Ausbau von bestehenden Häusern wird wiederum die Attraktivität der Dörfer gesteigert. Die Kommunen sparen Kosten für neue Infrastruktur, und der Flächenverbrauch für die Wohnbebauung wurde auf Null reduziert. Nicht umsonst, so die VG-Verwaltung, sei die Marke „Leben im Dorf“ bundesweit (und darüber hinaus) etabliert.

Susanne Willke