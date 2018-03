Vorsicht ist geboten: Wald ist nach Stürmen besonders gefährlich

Sturm und Dauerregen sind eine Kombination, die den Waldspaziergang zu einem gefährlichen Unternehmen machen können. Deshalb empfehlen Fachleute, den Spaziergang auch einige Tage nach einem Sturm in Feld und Flur zu verlegen.

Der Wald ist ein beliebtes Ausflugsziel. Doch nach einem Sturm ist besondere Vorsicht geboten.

Foto: Forstamt Neuhäusel

„Grundsätzlich ist aber der Wald immer sehr aufmerksam und mit einem offenen Auge für Risiken zu durchschreiten“, warnt Johannes Pinn, stellvertretender Leiter des Forstamtes Neuhäusel, „es können auch bei gutem Wetter Äste abrechen.“ Die Forstmitarbeiter kontrollieren zwar regelmäßig den Wald entlang öffentlicher Straßen sowie an Grillhütten, Wanderwegen und Wanderparkplätzen auf kranke oder schadhafte Bäume, aber eine hundertprozentige Sicherheit könne niemand gewährleisten. Immerhin brächten 120 km/h auch gesunde Bäume zu Fall.

Nach ersten Schätzungen liegen durch Sturm Burglind, der am Mittwoch über den Westerwald fegte, mehrere Tausend Festmeter Holz am Boden. Betroffen seien vor allem Fichten: „Aber es sind Einzelwürfe, keine Flächenwürfe“, erklärt Johannes Pinn. Sondereinsätze gab es bisher nur dort, wo Bäume Straßen oder Wege versperrten. „Alles andere kann im planmäßigen Einschlag verarbeitet werden“, stellt Pinn fest. Vor gut dreißig Jahren begann verstärkt die Zeit der regelmäßigen Stürme. Seitdem stellte der Forst den Wald auf stabilere Laubbaumarten um, um ihn widerstandsfähiger zu machen, und auch, um ihn sicherer zu machen. Ein Grund, warum Sturm Burglind bisher nur vereinzelt Nadelbäume zu Fall brachte. „Wenn allerdings das Regenwetter anhält und weitere Stürme folgen, werden auch die standfesteren Laubbäume und damit größere Flächen betroffen sein“, erklärt Johannes Pinn, „dann fallen die Bäume wie Dominosteine.“ Mit der Zeit weicht der Boden so weit auf, dass auch tiefere Wurzeln den Baum nicht mehr halten können. Der Wind hat dann leichteres Spiel.

Die Menge, die die Forstmitarbeiter nach Sturm Burglind aus dem Wald holen müssen, liegt im Rahmen der ohnehin gebrauchten Menge. Der einzige Unterschied beim Einsatz von Fremdfirmen: Während bei regulären Baumfällungen nur der Motorsägenführerschein der Klasse 3 vorausgesetzt wird, darf Sturmholz nur von speziell geschultem Personal mit einem Motorsägenführerschein der Klasse 4 bearbeitet werden. Denn je nachdem wie der Sturm die Bäume geworfen hat, stehen die Stämme unter großer Spannung und müssen mit Sachkenntnis aufgearbeitet werden. Wird zum Beispiel die Säge falsch angesetzt, kann der Stamm unter großer Wucht bersten und zum lebensgefährlichen Geschoss werden.

„Am Mittwoch um 8 Uhr bekamen wir die ersten Anrufe von Autofahrern“, erzählt Johannes Pinn, denn das Forstamt sei für viele erster Ansprechpartner, wenn irgendwo ein Baum umgestürzt ist. Im besten Fall kann der Anrufer den genauen Standort per Kilometerangabe nennen, andernfalls müssen Mitarbeiter des Forstamtes den genannten Streckenabschnitt aufwendig absuchen. In jedem Fall wird mit dem Anruf eine Aktionskette in Gang gesetzt: Das Forstamt informiert den zuständigen Revierförster, der die Lage vor Ort prüft und entscheidet, wie weiter vorgegangen werden soll. Ist eine öffentliche Straße betroffen, die in aller Regel Vorrang hat, müssen außerdem Polizei und Straßenmeisterei informiert werden, die die Gefahrenstelle absichern und im Zweifelsfall mit schweren Spezialgeräten anrücken, um Bäume beiseitezuschaffen. Die Vorgaben zum Ablauf sind sehr strukturiert und darauf ausgerichtet, Leib und Leben von Bürgern und Mitarbeitern so weit wie möglich in Sicherheit zu wiegen. Bei großen Windwurfflächen gibt es vor jedem Einsatz noch einmal eine gesonderte Schulung. Denn wenn die Bäume kreuz und quer übereinanderliegen, ist es besonders schwierig, die Spannungsverhältnisse einzuschätzen.

In der Nacht zum Freitag war es vielerorts wieder stürmisch, jedoch meldete die Rettungsleitstelle in Montabaur keine weiteren Einsätze, die auf das Wetter zurückzuführen waren. Trotz allem warnt Johannes Pinn: „Der Wald birgt immer Risiken, das sollte uns allen bewusst sein. Letztlich sind wir eine Verantwortungsgemeinschaft, das schließt nicht nur die Forstmitarbeiter, sondern auch die Waldbesucher ein.“

Von unserer Redakteurin Susanne Willke