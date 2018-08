Vom Dienst suspendiert: Ortschefin soll Gelder veruntreut haben

Eine Ortsbürgermeisterin aus dem oberen Westerwaldkreis muss sich am 19. September vor dem Amtsgericht in Westerburg wegen besonders schwerer Untreue verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, 2013 und 2014 Jagdpachteinnahmen der Ortsgemeinde im Gesamtwert von 8630 Euro auf ihrem Privatkonto verbucht und privat verbraucht zu haben.

Angeklagt: Eine Ortsbürgermeisterin aus dem oberen Westerwald soll Gemeindeeinnahmen veruntreut haben.

Die Kreisverwaltung in Montabaur hat im Rahmen ihrer Funktion als kommunale Aufsichtsbehörde die Ortsbürgermeisterin vorläufig vom Dienst suspendiert. Im Detail geht es um vier Schecks, die die Ortschefin laut Anklage in den Jahren 2013 und 2014 vom örtlichen Jagdpächter erhalten haben und an der Gemeindekasse vorbeigeschleust haben soll: 850 Euro und 2000 Euro im Jahr 2013 sowie 3000 Euro und 2780 Euro im Folgejahr. Entsprechende Bankauszüge sollen sichergestellt worden sein. Auch gegenüber der Justiz hat sich die Ortsbürgermeisterin bislang noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Am Amtsgericht in Westerburg wurde die Anklage zur Hauptverhandlung für den 19. September, 11 Uhr, zugelassen. Der Angeschuldigten wurde ein Pflichtverteidiger bestellt. Zeugen wurden zunächst noch keine geladen. Bereits Anfang Februar war die Kommunalaufsicht beim Westerwaldkreis durch die zuständige Verbandsgemeinde darüber informiert worden, dass gegen eine Ortsbürgermeisterin der dringende Verdacht einer Vermögensstraftat zu Lasten der Ortsgemeinde bestehen würde, informierte die Pressestelle der Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung. Diese Information sei daraufhin durch die Kommunalaufsicht sofort an die zuständige Staatsanwaltschaft in Koblenz weitergegeben und ein Disziplinarverfahren gegen die Ortsbürgermeisterin eingeleitet worden, heißt es. Dieses Disziplinarverfahren wurde jedoch – wie es das Landesdisziplinargesetz vorgebe – zeitgleich bis zum rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens ruhend gestellt.

Nachdem die Kommunalaufsicht in der vergangenen Woche die Information erhielt, dass gegen die Ortsbürgermeisterin beim Amtsgericht Westerburg die Anklage wegen eines besonders schweren Falles der Untreue zur Hauptverhandlung zugelassen worden sei, wurde seitens der Aufsichtsbehörde gegen die Ortsbürgermeisterin ein Verfahren zur vorläufigen Dienstenthebung unter gleichzeitiger Freistellung von der Aufwandsentschädigung eingeleitet. „Dies ist immer dann möglich, wenn damit zu rechnen ist, dass nach Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens voraussichtlich auf Entfernung aus dem Dienst erkannt wird“, so die Pressestelle der Kreisverwaltung. Hiervon sei nach derzeitigem Kenntnisstand der Kommunalaufsicht auszugehen. Der Ortsbürgermeisterin wurde bis zum 1. September die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Von unserem Redakteur Michael Wenzel