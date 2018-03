Viele Interessierte bei Infoveranstaltung: Herz ist Trumpf bei Dernbacher Nachtvorlesung

Seit der Installation des allerersten Herzkatheters vor rund 15 Jahren bietet das Herz-Jesu-Krankenhaus in Dernbach für Herzpatienten regional und überregional eine umfangreiche kardiologische Versorgung. Wie sich in eineinhalb Jahrzehnten die Dernbacher Klinik auf diesem Gebiet weiterentwickelt hat, das wurde bereits vor einem Jahr bei der sogenannten Dernbacher Nachtvorlesung einer Vielzahl von interessierten Besuchern vor Augen geführt.

Das Herz-Jesu-Krankenhaus in Dernbach hatte seine Pforten für die Öffentlichkeit geöffnet, um Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich über die medizinische Kompetenz der Klinik „Rund ums Herz“ zu informieren. Die Cafeteria als Auditorium fasste kaum die Besucher.

Foto: Hans-Peter Metternich

Dr. Markus Reinartz, Chefarzt der Dernbacher Kardiologie, hierzu: „Nach der großen positiven Resonanz auf unsere erste Dernbacher Nachtvorlesung im vergangenen Jahr, die wir anlässlich der Eröffnung unseres neuen Herzkatheterlabors veranstaltet hatten, ist es nur folgerichtig, bei einer Neuauflage dieser Nachtvorlesung die Bevölkerung mit weiteren umfangreichen Informationen und außergewöhnlichen Einblicken hinter die Kulissen auf die medizinische Kompetenz in unserem Hause aufmerksam zu machen.“ Das diesjährige Programm umfasste Kurzchecks zur Hals- und zur Bauchschlagader sowie zum Herzinfarktrisiko.

Weiterhin erhielten die Besucher in Vorträgen Infos zu Therapiemöglichkeiten von Herzrhythmusstörungen, hier vor allem dem Vorhofflimmern, sowie zu verschiedenen Gefäßerkrankungen, und es wurde an einem Versuchsobjekt deutlich gemacht, wie wichtig Wiederbelebungsmaßnahmen sind und dass jeder diese Erste Hilfe leisten kann. Als Referenten standen die Oberärzte der Kardiologie, Dr. René Schröder und Dr. Predrag Matic, sowie, der Chefarzt der Gefäßchirurgie, Dr. Wolfgang Lante, Rede und Antwort.

3 Herzkatheterlabore der neuesten Technologie gibt es im Herz-Jesu-Krankenhaus in Dernbach. Das Team und die Geräte sind immer, zu jeder Tages- und Nachtzeit und an jedem Tag im Jahr, einsatzbereit.

Darüber hinaus gab es Führungen durch eines der Herzkatheterlabore, bei denen die Besucher nicht alltägliche Einblicke erhielten. Dabei wurde deutlich, dass das Team und die Geräte immer, zu jeder Tages- und Nachtzeit und an jedem Tag im Jahr, einsatzbereit sind. Das Interesse gesundheitsbewusster Menschen, die sich über die medizinische Versorgung im Dernbacher Krankenhaus ein Bild machen wollten, war wie im Vorjahr überaus groß.

„Mit dem mittlerweile dritten Dernbacher Herzkatheterlabor sind seither viele Tausend Patienten behandelt worden. Hierfür stellt neben der modernen Medizintechnik vor allem die hohe fachliche Kompetenz des Therapieteams ein bedeutsames Alleinstellungsmerkmal dar. Vor einigen Jahren bereits wurde das Herz- und Gefäßzentrum Westerwald gegründet, in dem Kardiologen, interventionelle Radiologen sowie Gefäßchirurgen eng zusammenarbeiten. Durch die Bündelung der Kompetenzen werden die diagnostischen Ergebnisse aus den verschiedenen fachlichen Blickwinkeln beurteilt und die für den jeweiligen Patienten am besten geeignete Therapieentscheidung getroffen. Auf der Basis der hohen fachlichen Kompetenz bietet das Herz-Jesu-Krankenhaus auch so aufwendige Eingriffe an wie beispielsweise den Verschluss einer angeborenen Öffnung in der Herzwand. Auch dies wird mit einem fachübergreifenden Team im Herzkatheterlabor durchgeführt, das heißt ohne eine belastende offene Operation. Damit wird der Genesungsprozess deutlich verkürzt“, hieß es vonseiten der Klinik.

Nach den Vorträgen standen vor den Stationen für die Kurzuntersuchungen die Besucher noch lange Zeit geduldig Schlange. Konnten sie doch die Gelegenheit ergreifen, sich Kurzchecks zur Hals- und zur Bauchschlagader sowie zum Herzinfarktrisiko zu unterwerfen.

Von unserem Mitarbeiter Hans-Peter Metternich