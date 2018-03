Viele Fahrer unter Drogen unterwegs: Mutter und Sohn mussten zur Blutprobe

Sich unter Drogeneinfluss hinters Steuer setzen? Gleich mehrere Fahrer hat die Polizei in den vergangenen Tagen erwischt. Ein Fall ist dabei besonders kurios.

Am Donnerstag um 17.15 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Ebernhahn festgestellt, dass ein 19-jähriger Autofahrer Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Etwa eine Stunde später erschien die Mutter des jungen Mannes, um diesen bei der Polizeiinspektion Montabaur abzuholen. Es wurde dabei festgestellt, dass die Mutter mit dem Auto zur Dienststelle gefahren war und ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auch in diesem Fall erfolgte die beweissichernde Maßnahme in Form einer Blutprobe, weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Am selben Tag gegen 20.30 Uhr wurde in Ebernhahn ein 38-jähriger Pkw-Fahrer angehalten, der auch Betäubungsmitteln konsumiert hatte. Am Sonntag um 13.15 Uhr zeigte bei einer Verkehrskontrolle in Selters eine 43-jährige Fahrerin drogentypische Konsumanzeichen. Im Rahmen der Kontrolle wurden eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.