Ein schnelles Ende hat ein Strafprozess vor der 1. Wirtschaftsstrafkammer am Limburger Landgericht genommen: Das Verfahren gegen einen 42-jährigen Bankkaufmann aus Beselich, dem Untreue in 39 Fällen zur Last gelegt worden war, wurde gegen Zahlung einer Geldbuße von 30.000 Euro an den Elternverein für an Leukämie und Krebs erkrankter Kinder vorläufig eingestellt. Ursprünglich waren für das Verfahren gegen den gebürtigen Westerwälder mehrere Verhandlungstage angesetzt.

Der Bankkaufmann soll laut Anklage zwischen April 2009 und Oktober 2012 als Kundenbetreuer der Limburger Kreissparkasse unberechtigt Kredite erteilt und eigenmächtig Kreditrahmen erhöht haben. In der Sanierungsabteilung hatte er unter ...

Lesezeit für diesen Artikel (400 Wörter): 1 Minute, 44 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.