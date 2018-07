Das Ergebnis einer Umfrage in Wirges ist eindeutig: Die Eltern von Kindergartenkindern haben kein Interesse an der Einrichtung eines Waldkindergartens. Der Stadtrat hatte sich angesichts der steigenden Nachfrage nach Kindergartenplätzen seit gut zwei Jahren mehrfach auf Antrag der SPD mit dem Thema befasst. Das Ergebnis der schließlich im April dieses Jahres durchgeführten Bürgerumfrage wurde jetzt im Jugend- und Kulturausschuss der Stadt erörtert. Demnach gab es bei gerade einmal 17 Rückläufen insgesamt 15 gültige Fragebögen. Dabei stimmten sechs Bürger für eine Waldkita, neun Bürger votierten gegen eine solche Einrichtung im Wald. Laut Umfrage besteht in der Elternschaft auch kein Interesse an einer Mitverantwortung in einer solchen Einrichtung oder an der Übernahme von ehrenamtlichen Aufgaben in einem Förderverein.

„Die Beteiligung an der Umfrage war ernüchternd“, zog Stadtbürgermeister Andreas Weidenfeller im WZ-Gespräch Bilanz. Die Mehrheit im Ausschuss sehe keine Umsetzungsmöglichkeit für eine Waldkita in der Kommune. „Der Waldkindergarten soll ...

