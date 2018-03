Tuning-Treffen zog in den Stöffel

Das fünfte Westerwälder Tuning-Oldtimer-Youngtimer-Treffen auf dem Stöffelparkgelände war offensichtlich eine runde Sache. "Die Veranstaltung lief wundervoll ab, wir kommen bestimmt im kommenden Jahr wieder", zieht Veranstalter Christian van Berk eine positive Resonanz.

Und auch Stöffelparkleiter Martin Rudolph betont: "Es war wirklich prima. Der größte Teil der Besucher, auch derjenigen, die von dem Treffen nichts wussten, waren begeistert von der Atmosphäre und dem Anblick der wunderbaren Autos." Sein Lob gilt dem Stöffelverein, der für die Beköstigung von der Nissenhalle aus sorgte. Auch die Mitglieder des Vereins, die an diesen Arbeitseinsätzen teilnahmen, seien von der fröhlichen und angenehmen Stimmung angetan gewesen. Besonders freut Rudolph, dass einige Veranstaltungsteilnehmer angekündigt haben, sich den Stöffelpark bei einem weiteren Besuch in Ruhe anschauen zu wollen.

Schon vor Veranstaltungsbeginn waren bereits 50 Fahrzeuge aller Marken am Ort. Im Laufe des Tages füllte sich das Gelände dann mit insgesamt 310 Autos. Hinzu kamen noch einmal 50 bis 100 Fahrzeuge, die vor dem Stöffel geparkt wurden, und deren Fahrer zu Fuß zu dem Tuning-Treffen in den Stöffelpark kamen. Van Berk schätzt, dass insgesamt bestimmt 1200 bis 1500 Mensch am Ort waren und betont: "Der Platz wurde sehr gut angenommen, die Besucher und auch die Aussteller fanden die Location sensationell."

Während die Teilnehmer und Besucher sich an der Kulisse und den vielen Fahrzeugen erfreuten, hatte die Firma SPL-Classic Dezibelmessung alle Hände voll zu tun. Insgesamt 82 verschiedene Sounds wurden an verschiedenen Fahrzeugen getestet (Auspuffsound, Motorsound oder auch Musikanlagen). Auch der Airbrusher der Firma OH-Design lackierte ohne Pause zahlreiche Motorhauben oder Tankdeckel; auch Autoscheiben wurden per Sandstrahlung mit Fotomotiven bearbeitet.

35 Fahrzeuge wurden prämiert. Gesucht wurde beispielsweise nach dem ältesten Auto, nach der weitesten Anreise, aber bewertet wurden die Fahrzeuge ebenfalls nach Alufelgen, Fahrwerk, Ausstattung, Kofferraumausbau und Motor-Tuning. Insgesamt wurden 48 Pokale verliehen: 20 im Bereich Fahrzeugbewertung, einer für das älteste Fahrzeug, einer für die weiteste Anreise, 26 weitere Pokale gab es für die Sieger im Soundcheck bei SPL-Classic. Die weiteste Anreise hatte mit 252 Kilometern Sascha Huppart mit einem Opel Ascona, Kennzeichen IGB-AJ 7. Das wurde mit einem Pokal sowie einem 25-Euro-Tankgutschein belohnt. Das älteste Fahrzeug in der Bewertung hatte Jamie Knowles mit seinem VW Golf 1, Baujahr 1980, Kennzeichen AK-327H. Dafür gab es ebenfalls einen Pokal. Außerdem gab er für Knowles noch einen Pokal, da es sein VW Golf 1 in die Top Ten schaffte. Und ein Pokal ist sogar in Enspel geblieben: Matthias Wisser hat es mit seinem Fahrzeug VW Scirocco WW-MW 387 in die Top 20 geschafft. Angela Baumeier