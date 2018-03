Trotz Matsch: 76 Gespanne fegen in Liebenscheid über die Piste

Bei strahlendem Sonnenschein und in diesem Jahr völlig schneefrei fand das mittlerweile 37. Internationale Schlittenhunderennen im drittältesten Schlittenhunderennen-Austragungsort von Deutschland statt. Die Organisatoren, der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Liebenscheid und der Hessische Schlittenhunde-Amateursportclub 1982, hatten sich kurzfristig entschlossen, von den leichten Schlitten, die bis zu 15 Kilogramm wiegen, auf die schwereren Trainingswagen umzusteigen. Den Hunden schien es nichts auszumachen.

Es geht auch ohne Schnee. Die Organisatoren des Liebenscheider Schlittenhunderennens entschlossen sich kurzfristig, von den leichten Schlitten, die bis zu 15 Kilogramm wiegen, auf die schwereren Trainingswagen umzusteigen. Die Hunde hatten nahezu keine Mühe, die Wagen über den allgegenwärtigen Matsch zu ziehen. Foto: Röder-Moldenhauer

Kaum im Geschirr, jaulten sie in freudiger Erwartung und warteten ungeduldig auf das „Go“ von Rennleiter Andre Bobek. Faszinierend, diese schlanken und durchtrainierten Hunde laufen zu sehen. Rennen ist die Leidenschaft der menschenfreundlichen „Nordischen Hunde“, und es sah nahezu so aus, als hätten sie keine Mühe, die Wagen über den allgegenwärtigen Matsch zu ziehen. Etliche Besucher fanden sich an der Rennstrecke ein, um die wunderschönen Tiere laufen zu sehen oder auch Kontakt aufzunehmen. Die Hunde zeigten sich auch diesen fremden Personen gegenüber recht zutraulich und spielfreudig.

Am Start waren Siberian Huskies, Alaskan Malamutes, Samojeden und Grönlandhunde, die mit ihren Mushern teilweise auch aus den Niederlanden und Belgien angereist waren. Das Rennen wurde in 15 Kategorien gefahren, und die 76 Gespanne starteten im Abstand von zwei bis vier Minuten. Die Fahrzeit dauert auf den Trails allgemein bis zu 30 Minuten. Je nach Kategorie waren ein bis zehn Hunde im Zuggeschirr und bewältigten die auf fünf Kilometer reduzierte Strecke vor dem Velo oder Wagen. Eine Teilnehmerin startete mit ihrem Grönlandhund in der Rubrik „Carnicross“, Das bedeutet, sie joggte hinter dem Hund. Das ist besonders schwierig, da die Geschwindigkeit gut angepasst sein muss.

Um die Mehrzweckhalle und nahe der Rennstrecken herrschte eine besondere Atmosphäre. Hundeanhänger, Wohnmobile, Trainingswagen und die Hunde, die nach dem Rennen zufrieden dösten, boten ein ungewohntes Bild. In der Pause zeigten die Hunde von der Rettungshundestaffel „Am Rothaarsteig“ ihr Können. Bei der Vorführung ernteten sie viel Applaus. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass diese Leistungen einen ernsten und besonderen Hintergrund haben.

Ganz Liebenscheid stand hinter dieser großen Veranstaltung. Aktiv waren 135 Personen mindestens eine Woche lang damit beschäftigt, Vorbereitungen zu treffen oder an den Veranstaltungstagen Hand anzulegen. Die Besucher erlebten eine „Rundumversorgung“, bei der es an nichts mangelte. Auch die bereits legendäre Erbsensuppe fehlte nicht. Kurt Schüler, der für Schirmherr Landrat Achim Schwickert anwesend war, und Stefan Kossak, der neue Polizeibezirksbeamte für die VG Rennerod, zeigten sich von Organisation und Atmosphäre begeistert. Micha Hast hatte bei der Veranstaltung die Oberaufsicht. Die Zufahrt nach Liebenscheid wurde kurzfristig zu einer Einbahnstraße. Hier musste im Vorfeld die Genehmigung eingeholt werden. „Das hat wunderbar und schnell geklappt“, sagt Hast und dankt auf diesem Wege Berthold Bamberger von der Kreisverwaltung, dem LBM, der VG, den Feuerwehren, den netten Landwirten, die seit Jahren hilfreich zur Seite stehen sowie allen Beteiligten. Elke Hufnagl