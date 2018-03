Trotz Höhenflug: Luana bleibt sich treu

„In Zukunft wird jeder für 15 Minuten weltberühmt sein“ – dieses berühmte Zitat hat der US-amerikanische Pop-Art-Künstler Andy Warhol in den 60er-Jahren geprägt. Warhol meinte damit die Flüchtigkeit von Ruhm und medialer Aufmerksamkeit. Die „15 Minutes of Fame“ sind im Zeitalter von Digitalisierung, Social Media sowie TV-Casting- und Talentwettbewerben aktueller denn je. Für eine Millisekunde der Weltgeschichte werden Menschen berühmt, bis der flüchtige Ruhm wie eine Sternschnuppe verglüht.

Ihr Blick sagt alles: Luana ist eine selbstbewusste junge Frau, bodenständig, ehrlich, frech und gerade heraus, mit dem Herzen am rechten Fleck. Foto: Stephanie Kühr

2017 standen besonders viele junge Menschen aus der Region im Rampenlicht von Fernsehshows mit einem Millionenpublikum, etwa die Koblenzerin Céline Bethmann, die Germanys Next Topmodel wurde. Im Rampenlicht stand auch eine junge Westerwälderin: Die 16-jährige Luana-Mila Eschment schaffte es bei der ProSieben-Castingshow „The Voice of Germany“ bis an die Spitze. Auf dem Weg, die beste Stimme Deutschlands zu werden, schied die talentierte Rockröhre aus Nauort kurz vor dem Finale aus. Die Schülerin traf Stars wie Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber oder Megastar Rita Ora. Nun ist der Alltag zurück. Wir haben mit Luana über die Glamour-Zeit gesprochen.

Viele Wochen hast Du im Rampenlicht gestanden. Jetzt ist alles vorbei. Was bleibt?

Geblieben ist meine Einstellung zu The Voice. Es war eine tolle Erfahrung, aber auch nicht mehr. Es ist letztendlich nur eine Sendung, am Ende gibt es einen Gewinner. Ich habe das „just for fun“ gemacht und habe es locker gesehen. Ich dachte mir: Entweder es klappt oder es klappt nicht. Ich war entspannt, davon hängt ja mein Leben nicht ab. Ich mache natürlich auch weiterhin Musik. Aber es ist schon krass, von heute auf morgen über den roten Teppich zu laufen und berühmte Weltstars zu treffen.

Du stehst mit der Band Deines Vaters Patric auf der Bühne und machst eigene Musik. Ist mit dem Aus bei The Voice ein Traum geplatzt?

Musik ist mein Traum. Davon Leben zu können, wäre toll. Es ist aber unrealistisch. Ich werde beruflich nicht in die Musikrichtung gehen, das steht für mich fest. Ich möchte eine abgeschlossene Ausbildung haben, um immer darauf zurückgreifen zu können. Dann sehen wir weiter. Ich lasse mir Zeit und schaue gerade, wie ich mich beruflich entwickeln möchte. Musik bleibt aber meine Leidenschaft und mein Hobby. Ich werde immer Musik machen.

Welche Partys und Stars haben Dich besonders fasziniert?

Die Bambi-Verleihung war eine unglaubliche Erfahrung. Am meisten beeindruckt hat mich aber das Treffen mit Rita Ora. Es war absolut cool, einen Megastar wie sie treffen zu dürfen. Aber es sind letztlich auch nur Menschen wie du und ich.

Hast Du heute noch Kontakt zu Deinem Coach Mark Forster oder zu Samu, der dich auch ins Herz geschlossen hatte?

Nein, da gibt es keine Kontakte mehr, das war nur während der Aufzeichnung der Sendung. Kontakt habe ich aber noch zu meinen Voice-Kollegen aus dem Westerwald, zu Miguel Fialho aus Gemünden und Daniel Castro-Dominguez aus Schöneberg.

Vermisst Du die Zeit bei The Voice?

Ja, manchmal vermisse ich die Zeit schon. Dann wünsche ich mir, dass alles noch einmal von vorne anfängt. Aber ich muss auch sagen: Ich würde es nicht noch ein weiteres Mal machen. Die Erfahrung war gut, aber das reicht nun auch.

Hast Du Dich persönlich verändert?

Nein, ich denke nicht. Ich bin ich. Ich brauche immer Action, das ist für meine Umwelt manchmal etwas anstrengend. Aber ich bin auch hart im Nehmen. Wenn ich etwas will, dann ziehe ich das auch durch, so wie bei The Voice. Ich bin und bleibe aber ein Dorfkind, bodenständig, normal halt. Ich brauche die frische Luft, ich liebe unsere drei Pferde, ganz besonders mein Shetty Ronja, genannt „Klößchen“. Wir haben außerdem noch zwei Hasen, eine Katze, unseren Mops Teo und unser Schwein „Schnitzelchen“. Auf der Koppel und im Stall fühle ich mich wohl. Da sieht man mich auch mal Traktor fahren.

Welche musikalischen Pläne hast Du?

Aus The Voice hat sich bislang noch nichts ergeben. Aber ich trete weiter mit der Bendorfer Band „Übertreiber“ mit meinem Vater Patric auf. Außerdem mache ich Musik mit Marco Butz aus Andernach, ein absolutes Allround-Talent. Wir verkriechen uns in sein Homestudio und schreiben Songs. Deutsch-Rock-Pop ist unsere Richtung. Für unsere Band suchen wir noch Mitglieder. Wir haben uns über eine Ebay-Kleinanzeige kennengelernt und wir harmonieren perfekt. Ich bin nicht einfach, man muss Geduld haben mit mir. Marco nimmt mich so, wie ich bin. Wir sind Bandkollegen und beste Freunde.

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr