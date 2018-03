Trotz Attacke mit Messer in Wallmerod: Büros in den Westerwälder Verbandsgemeinden bleiben offen

Nachdem es in der Verbandsgemeindeverwaltung Wallmerod zu einem Vorfall mit einem 53-jährigen Asylbegehrenden aus Aserbaidschan gekommen ist, der dort unter Einsatz eines Messers unberechtigt Geld gefordert hatte, wurden dort besondere Maßnahmen zum Schutz der VG-Mitarbeiter ergriffen. So bleibt seitdem dort die Eingangstür der Verwaltung geschlossen und wird nur nach Einlasskontrolle geöffnet. Der Vorfall gibt Anlass, auch bei anderen Verbandsgemeinden nach deren Sicherheitsmaßnahmen zu fragen.

In der Verbandsgemeinde Montabaur sind die Zeiten für die Ausgabe der Leistungen an Asylbewerber auf zwei Tage konzentriert worden.

Foto: Susanne Willke

In der Verbandsgemeinde Rennerod gab es in jüngerer Vergangenheit bisher keinen so gravierenden Vorfall wie in Wallmerod, teilt Bürgermeister Gerrit Müller mit. Vereinzelt hätten Asylbewerber die Formen des sachlichen Umgangs miteinander nicht eingehalten. „Für solche Situationen sind die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter sensibilisiert“, betont Müller. Für den Fall eines aggressiven, renitenten Auftretens von Asylbewerbern gibt es die sofortige, konsequente Erteilung eines Hausverbots sowie – wenn erforderlich – die unmittelbare Durchsetzung mithilfe der Polizei. Sollte es zu strafbarem Verhalten kommen, werde dieses zur Strafanzeige gebracht. Über gravierende Zwischenfälle wird zudem die zuständige Ausländerbehörde informiert.

Ein „Dichtmachen der Verwaltung“ kommt für Gerrit Müller aktuell nicht infrage. Zu den allgemeinen Öffnungszeiten sollen alle Bürger ungehinderten Zutritt haben, ohne sich legitimieren zu müssen. „Wir halten das praktizierte Auszahlungsprozedere für angemessen“, erklärt der Bürgermeister. Die Verbandsgemeindeverwaltung ist für die Hilfebezieher somit wohnortnah erreichbar. Zudem haben die Mitarbeiter durch die Auszahlung vor Ort auch einen regelmäßigen Blick auf und Kontakt zu den Asylbewerbern, die betreut werden.

Dieser Aspekt ist auch Bürgermeister Gerhard Loos (VG Westerburg) wichtig. Er betont zugleich, dass man das Thema nicht an Asylanten festmachen könne, von denen die VG derzeit 85 betreut: „So eine Situation gab es bei uns nicht, auch nicht, als wir 300 Asylanten betreuten.“ Hin und wieder gebe es jedoch ärgerlich und aggressiv auftretende Personen in allen Aufgabenbereichen. Insgesamt sei es ruhiger geworden, seitdem die VG das Sozialamt nicht mehr habe. Auch Gerhard Loos setzt darauf, das Rathaus auch weiterhin für jeden zugänglich und offen zu halten, also keine Zugangsbeschränkung einzuführen.

Für die Sicherheit der Mitarbeiter ist durch entsprechende Vorkehrungen am Arbeitsplatz gesorgt. Gerhard Loos erläutert: „Wenn Leute aggressiv oder tätlich werden, bekommen das andere Mitarbeiter mit. Dann können sie die technischen Alarmvorkehrungen betätigen.“ Zudem setzt die VG auf Prävention. Vor zwei Monaten wurde dazu von einem Fachmann eine Schulung „Deeskalationsstrategien“ durchgeführt. Dabei ging es beispielsweise darum, wie Anzeichen erkannt und eine eskalierende Situation unterbrochen werden könne.

In der VG Wirges sieht Bürgermeister Michael Ortseifen keinen akuten Handlungsbedarf. Bislang gab es im Wirgeser Rathaus keinen vergleichbaren gewaltsamen Vorfall wie in Wallmerod. „Bei uns bleibt der Haupteingang der Verwaltung geöffnet. Es wird auch keine Einlasskontrollen geben“, macht der VG-Chef deutlich. Die Bevölkerung erwarte nach einem solchen Vorfall von der Verwaltung vorbeugende Maßnahmen, äußert er Verständnis. Gleichwohl sei es aus seiner Sicht nicht sinnvoll, die Türen verschlossen zu halten. „Ein potenzieller Angreifer steht ja nicht mit dem Messer vor der Tür“, gibt Ortseifen zu bedenken.

Der VG-Chef räumt indes ein, dass auch die Wirgeser Verwaltung manchmal eine schwierige Klientel habe. „Dieses Problem ist aber nicht auf Asylbewerber begrenzt. Manch einer regt sich auf, wenn er ein saftiges Knöllchen bekommen hat“, sagt Ortseifen. Anstelle restriktiver Maßnahmen setzt die VG Wirges auf präventive Maßnahmen. „Wir achten sehr auf die Sicherheit unserer Mitarbeiter und haben verschiedene interne Schutzvorkehrungen getroffen. Damit befasst sich der Ausschuss für Arbeitssicherheit“, betont der VG-Chef.

In der VG Ransbach-Baumbach gibt es ebenfalls keine verschärften Sicherheitsvorkehrungen. „Zu Problemen oder bedrohlichen Vorkommnissen wie in Wallmerod bei der Geldauszahlung kam es bei uns bislang gottlob noch nicht“, sagt VG-Chef Michael Merz. Die Notwendigkeit der Auszahlung von Bargeld oder Barschecks habe sich in der Kommune auf ein Minimum reduziert, erläutert er. Seiner Ansicht nach bestehen grundsätzlich latente Risiken für öffentliche Einrichtungen. „Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen wurden bislang aber nicht ergriffen“, betont er.

Für die VG Selters teilt Bürgermeister Klaus Müller mit, dass es hin und wieder kleinere Probleme bei der Geldauszahlung gebe, die aber bisher immer in einem sachlichen Gespräch gelöst werden konnten. „Die Auszahlung vor Ort ist aus unserer Sicht richtig und wichtig, auch um den persönlichen Kontakt mit den Asylanten aufrechtzuerhalten“, sagt Müller. Ein Verschluss der Eingangstür mindere nicht die latente Gefahrenlage. Gleichwohl seien organisatorische Maßnahmen getroffen worden, um auf eine mögliche Eskalation reagieren zu können. „Diese organisatorischen Maßnahmen beziehen sich auf Standards zur personellen Mindestbesetzung der Büros und technische Vorkehrungen, die wir aus Sicherheitsgründen nicht näher öffentlich erläutern können“, sagt Büroleiter Wolfgang Klaus.

In der VG Montabaur blieb man bislang von derartigen Attacken verschont. Bisher gibt es auch kein formales Sicherheitskonzept. Lediglich andere Türknaufe und Glasscheiben in den Türen sorgen dafür, dass nur Berechtigte Zutritt zu den Dienstzimmern des Sozialamtes bekommen. Darüber hinaus wurden die Mitarbeiter sensibilisiert, in sich anbahnenden konfliktreichen Gesprächen frühzeitig einen Kollegen hinzuzurufen. Grundsätzlich sollen Asylbewerber, die der Verbandsgemeinde Montabaur zugewiesen wurden, am Monatsende ihre laufenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den darauffolgenden Monat persönlich abholen. Dies geschieht im Regelfall direkt an der VG-Kasse im Erdgeschoss. Bedarf es aber einer vorherigen Vorsprache des Leistungsberechtigten, stoppen die Mitarbeiter des Sozialamtes die Informationen an die Kasse, sodass der Leistungsempfänger beim jeweiligen Sachbearbeiter vorsprechen muss.

In der VG Bad Marienberg kommt es zwar ab und an zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Asylsuchenden und Mitarbeitern, eine Eskalation wie in Wallmerod gab es dort aber glücklicherweise noch nicht. Auf ein organisiertes Sicherheitssystem verzichtet man daher. Wie der neue Bürgermeister Andreas Heidrich und Marco Stalp von der Abteilung Soziales berichten, lassen die jeweils zuständigen Sachbearbeiter, insbesondere bei Gesprächen mit etwas komplizierteren Kunden, die Bürotüren zu den Kollegen offen, damit diese schnell von einem Streit Wind bekommen und gegebenenfalls einschreiten können. Alarmknöpfe, die 2002 unter den Schreibtischen installiert wurden, seien bisher noch nicht zum Einsatz gekommen. Barauszahlungen führt die VG derzeit überwiegend nur noch an Einzelpersonen durch, die sich dadurch regelmäßig in der VG-Verwaltung blicken lassen. Bei Familien finden überwiegend Überweisungen auf Bankkonten statt.

Peter Klöckner, Bürgermeister der VG Hachenburg, versteht es als Ausdruck von Bürgerfreundlichkeit, „wenn Menschen, die unserer Hilfe bedürfen, keine langen Wege auf sich nehmen müssen“ – heißt, dass Asylsuchende ihr Geld dezentral in den Kommunalverwaltungen ausgezahlt bekommen. Zu einem Vorfall wie Wallmerod ist es dabei in Hachenburg noch nie gekommen. Zum genauen Auszahlungsprozedere möchte Klöckner aus verständlichen Gründen keine Angaben machen. „Aus unserer Sicht ist das Verfahren jedoch sicher, wobei es eine absolute Sicherheit, sei es bei uns oder auch bei Banken etc., nie geben wird“, sagt er.

bau/hal/kür/nh/skw