Trotz Anfeindung: Wie Frauen für Frauen in Not kämpfen

Trotz Anfeindung: Wie Frauen für Frauen in Not kämpfenZwischen Eiszeit und Annäherung – so könnte man das wechselvolle Verhältnis zwischen der katholischen Kirche in Deutschland und Donum Vitae bezeichnen. Auch im Westerwaldkreis verlief die Gründung der Beratungsstelle für Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung nicht gerade ohne Komplikationen und Anfeindungen, wie die Frauen der ersten Stunde, Paula Maria Maaß, Brigitte Burth und Ulla Schmidt, sowie Beraterin Brigitte Kazmarek-Lang im Gespräch mit unserer Zeitung erzählen.

Ein gewaltiger Donnerschlag stand vor 20 Jahren am Anfang der Geschichte der staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatung von Donum Vitae. Papst Johannes Paul II. forderte in einem Brief vom 11. Januar ...

Lesezeit für diesen Artikel (1045 Wörter): 4 Minuten, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.