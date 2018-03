Trend geht zu halb fertigen Hochzeitstorten: Auch ungewöhnliche Angebote für schönsten Tag des Lebens

Aus unserem Archiv

Westerburg

Heiraten ist weiterhin in Mode. In jedem Jahr erweitert sich die Palette der Angebote, die ein Brautpaar dabei unterstützen, diesen Tag zu einem ganz besonderen werden zu lassen. Und Hochzeitsmessen sind ganz speziell dazu geeignet, diese schönen Angebote konzentriert anzubieten. So wie die Hochzeitsmesse in Westerburg, die sich in der Stadthalle zu einem ganz besonderen Event in Sachen Hochzeit gemausert hat.