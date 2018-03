Traumberuf gefunden: Ein heißer Job in der alten Schmiede

In die alte Schmiede im Bad Marienberger Stadtteil Langenbach ist neues Leben eingezogen: Der 38-jährige Kai Kruschel aus Fehl-Ritzhausen hat sich zu Beginn des Jahres selbstständig gemacht und in dem Gebäude von 1905 seine Hufschmiede eingerichtet. Darüber freut nicht nur er sich, sondern insbesondere auch sein Vermieter Helmut Strunk, dessen Schwiegervater die Schmiede bis in die 70er-Jahre als Letzter gewerblich genutzt hat. Seitdem haben hier nur hin und wieder einige Mitglieder des Schmiedeclubs Weltersburg ihrem Hobby gefrönt.

Foto: Röder-Moldenhauer

Kai Kruschel hat ursprünglich Heizungsbauer im Betrieb seines Vaters gelernt, danach das Abitur und einen Studienabschluss als Diplom-Ingenieur gemacht. Im Anschluss daran arbeitete er einige Zeit im Büro des elterlichen Unternehmens, bis er irgendwann merkte, „dass der Schreibtischjob nichts für mich ist“. So packte er seine privaten Interessen – das Schmieden und Tiere – zusammen und entschied, eine Ausbildung zum Hufschmied zu absolvieren. Diese umfasste ein zweijähriges Praktikum sowie den Besuch der staatlich anerkannten Beschlagschule mit Lehrschmiede in Gießen, die dort an die Tierklinik der Universität angeschlossen ist. Im Dezember hat er erfolgreich seine Prüfung abgeschlossen und zählt damit nun zu rund 4000 Hufschmieden deutschlandweit, berichtet er.

„Ich habe meinen Traumjob gefunden, auch wenn er hart, gefährlich und dreckig ist“, berichtet Kai Kruschel zufrieden. Auf der Suche nach einer geeigneten Werkstatt wurde er in Langenbach fündig. „Ich wusste, dass die alte Schmiede dort einige Zeit leer stand.“ Und nicht nur das: Sämtliche Einrichtungsgegenstände waren ebenfalls noch vorhanden. Lediglich seinen Amboss und einige selbst hergestellte Werkzeuge hat Kai Kruschel hierher mitgebracht – erzählt er, während im Hintergrund das rund 1500 bis 1600 Grad heiße Schmiedefeuer prasselt, das sogar Eisen zum Schmelzen bringt, und die Absauganlage dröhnt. Um zu demonstrieren, wie gut das Inventar funktioniert, beginnt der Jungunternehmer damit, einen glühenden Hufeisenrohling lautstark und eindrucksvoll zu beschlagen.

Stolz erzählt er unterdessen weiter, dass das Schmieden eine Art Familientradition ist, denn sein Uropa und weitere Vorfahren waren Dorfschmiede in Fehl-Ritzhausen. Heutzutage, so vermuten Kruschel und sein Vermieter Strunk, ist die Schmiede in Langenbach die einzige ihrer Art in der VG Bad Marienberg, die noch funktionstüchtig ist.

Durch seine Tätigkeit als Hufschmied hat Kruschel auch seine Liebe zu Pferden entdeckt, liebäugelt sogar damit, sich irgendwann selbst welche zuzulegen. Bislang jedoch ist er als Selbstständiger in einem Umkreis von rund 50 Kilometern noch ausschließlich für die Betreuung fremder Pferde – von Hobbyreitern sowie von privatwirtschaftlichen und öffentlichen Gestüten – zuständig. Dabei beweist er immer wieder seine Kenntnisse in den Bereichen Tierpsychologie und Anatomie der Tiere. Bei seinen Einsätzen muss er Bewegungsabläufe der Tiere sowie mögliche Fehlstellungen und Erkrankungen erkennen und darauf beim Beschlagen entsprechend reagieren. Denn sein Ziel ist es, dass die Pferde gut und sicher laufen. Dafür arbeitet Kruschel auch oft mit Tierärzten zusammen.

Und was macht für ihn die Faszination des Berufs Hufschmied aus? „Es ist einerseits der sehr enge Umgang mit dem Tier. Andererseits ist es toll, das Metall im Feuer, einem Urelement, in Form zu bringen, dem eigentlich kalten Material dadurch einen eigenen Charakter zu verleihen“, schwärmt der 38-Jährige. Dabei empfindet er die alte Langenbacher Dorfschmiede „als sein eigenes Reich, in dem er unabhängig ist“. Das Flair des historischen Gemäuers sei einfach etwas ganz Besonderes. „Hier wurde in der Vergangenheit schon viel Schweiß vergossen“, sagt er. Wer Kai Kruschel bei seiner traditionellen Arbeit, die in Deutschland sehr selten geworden ist, einmal über die Schulter schauen möchte, kann sich übrigens gerne mit ihm in Verbindung setzen.

Von unserer Redakteurin Nadja Hoffmann-Heidrich