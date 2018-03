Tote Füchse gefunden: Deponiemitarbeiter geschockt

Von einer ordentlichen Portion Rücksichtslosigkeit spricht die Montabaurer Kreisverwaltung nach dem Fund fünf toter Füchse, die illegal über eine Biotonne entsorgt wurden.

Auf dem Gelände der Vergärungsanlage der Firma Bellersheim in Boden wurden die fünf toten Füchse gefunden.

Foto: Bellersheim

Der Anblick der Tierkadaver, die auf dem Gelände der Vergärungsanlage in Boden gefunden wurden, war selbst für das Fachpersonal der Firma Bellersheim schockierend, wie Geschäftsführer Ulf Bellersheim im Gespräch mit unserer Zeitung klarmacht. Zwar seien die Mitarbeiter viel gewohnt, da Recycling nie zu 100 Prozent sauber sei, so der Geschäftsführer. Der Anblick der toten Tiere habe die Finder aber dennoch sehr bestürzt. Es war kein alltäglicher Fall, erklärt Bellersheim. Derweil ist noch völlig unklar, wer für diesen Gesetzesverstoß verantwortlich ist. Trotz der für viele Menschen erschreckenden Bilder handelt es sich bei dem Vergehen lediglich um eine Ordnungswidrigkeit, bei der die Kreisverwaltung in der Regel allein ermittelt. Die Polizei hat damit bislang nichts zu tun. Die Behörde kann nach eigenem Bekunden nur auf einen Hinweis aus der Bevölkerung hoffen.

Klar ist indes, dass der Verursacher sein Handwerk versteht. Die fünf toten Tiere sind nach Auffassung des Veterinäramts fachmännisch abgebalgt worden. Das Fell der Füchse dürfte also verwertet worden sein. „So etwas können Tierpräparatoren und manche Jäger“, erklärt die Kreisverwaltung. Das sogenannte Streifen eines Fuchses sei aber gar nicht so einfach, und längst nicht alle Jäger geben sich damit ab, so die Behörde weiter.

Ob die toten Tiere alle in derselben Biotonne lagen oder ob sie womöglich sogar aus unterschiedlichen Orten stammen, lässt sich nachträglich nicht mehr feststellen. Die Nachforschungen ergaben lediglich, dass die Füchse am Donnerstag von der Müllabfuhr eingesammelt wurden. Sie müssen demnach in Ellenhausen, Goddert, Hartenfels, Krümmel, Nordhofen, Quirnbach, Schenkelberg, Selters, Vielbach, Weidenhahn, Wölferlingen, Dreikirchen, Hundsangen, Obererbach, Westerburg, Rennerod oder Oberrod entsorgt worden sein.

Foto: picture alliance

Die Kadaver waren unterschiedlich frisch, was darauf schließen lässt, dass die Füchse nicht am selben Tag erlegt wurden. Eine genaue Aussage zum Todeszeitpunkt sei aber schwierig, da der Zersetzungsprozess von der Umgebungstemperatur abhängt, erklärt die Kreisverwaltung weiter. Unter der Voraussetzung, dass die Füchse nicht eingefroren waren, dürften sie vor der Entsorgung längstenfalls eine Woche tot gewesen sein. Geklärt ist hingegen die Todesursache: Die Tierkörper wiesen Schussverletzungen auf. Sollte der Verursacher gefasst werden, droht ihm im schlimmsten Fall ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro. Das Entsorgen toter Tiere über die Biotonne sei ein eklatanter Gesetzesverstoß, hatte das Veterinäramt bereits am Montag erklärt. Nur sehr kleine Tiere dürfen im Todesfall in einer Plastiktüte in die graue Mülltonne geworfen werden. Katzen und Hunde etwa kann man auf dem eigenen Grundstück beerdigen, sofern dieses nicht in einem Wasserschutzgebiet liegt, und eine mindestens 50 Zentimeter dicke Erdschicht den Kadaver bedeckt.

Tote Tiere und Reste von jagdbarem Wild aus Bequemlichkeit in die Biotonne zu werfen, ist nicht nur aus Sicht der Behörde eine Zumutung für die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe. Man hofft deshalb weiter auf Zeugenhinweise.

Von Verena Hallermann und Thorsten Ferdinand