Tausende besuchen 800-Jahr-Feier in Grenzau

Tausende Festgäste und mittelalterliches Volk besuchten bei hochsommerlichen Temperaturen am Wochenende den Handwerker- und Mittelaltermarkt als Höhepunkt der Feierlichkeiten anlässlich 800 Jahre Grenzau. Unzählige Stände boten alle erdenklichen Waren zum Kauf an, bei vielen Mitmachangeboten konnte altes Handwerk selbst ausprobiert werden, es gab Musik, Theater, einen Festzug, Burgbesichtigungen und natürlich den Festabend zum Ortsjubiläum.

Hoch über Grenzau thront die bekannte Burg mit dem dreieckigen Bergfried. Von dort hatte man einen wundervollen Blick auf das Markttreiben im Tal. Foto: Natalie Simon

Grenzau – Tausende Festgäste und mittelalterliches Volk besuchten bei hochsommerlichen Temperaturen am Wochenende den Handwerker- und Mittelaltermarkt als Höhepunkt der Feierlichkeiten anlässlich 800 Jahre Grenzau. Unzählige Stände boten alle erdenklichen Waren zum Kauf an, bei vielen Mitmachangeboten konnte altes Handwerk selbst ausprobiert werden, es gab Musik, Theater, einen Festzug, Burgbesichtigungen und natürlich den Festabend zum Ortsjubiläum.

Den Auftakt des Festwochenendes bildete ein Gottesdienst an Maria Himmelfahrt. Am Freitag spielte dann die Gruppe Sidewalk live und rockte die Zugbrückenhalle ordentlich. Mit ihrem neuen Konzept Sidewalk Disco Rockerz brachten die sechs Musiker das Publikum zum Mitsingen und -tanzen. Bereits seit Wochen ausverkauft war der Festabend am Samstag. Dabei standen nicht die Grußworte und Reden im Mittelpunkt, die Höhr-Grenzhäuser Vereine und Vortragenden unterhielten die Gäste mit einer bunten Mischung aus Tanz, Musik, Gesang und Vorträgen.

Reges Treiben herrschte am Samstag und Sonntag in Grenzaus Straßen entlang des Brexbachs. Der traditionelle Handwerkermarkt und ein zusätzlicher Mittelaltermarkt mit weit mehr als 60 Ständen lockten nicht nur zum Kauf. Die Besucher konnten die Entstehung der Waren live miterleben, selbst Hand anlegen und sich über die Hintergründe alter Handwerkskunst informieren. Besonders beliebt waren die Mitmachangebote bei den kleinen Marktgästen, die die Gelegenheit nutzen, den Bogen zu spannen oder kräfig mit dem Hammer auf den Schmiedeamboß zu hauen.

Trotz Hitze wagen auch viele Festbesucher den steilen Aufstieg zur Burg Grenzau, die zur Besichtigung geöffnet war. Belohnt wurden sie dort mit einem tollen Ausblick auf das Markttreiben im Tal. Besonders bequem war die Anreise nach Grenzau für all jene, die das Angebot der Sonderfahrten mit der Brexbachtalbahn wahrnahmen. Alle anderen wurden mit dem kostenlosen Pendelbus von Höhr-Grenzhausen aus hinunter nach Grenzau gefahren.

Von unserer Reporterin Natalie Simon