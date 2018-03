SWR-Talentshow: Auch André Fuckert steht im Finale

Der 29-jährige Musikstudent André Fuckert aus Westerburg hat es mit seinem zehnjährigen Schüler Henrik geschafft: Mit ihrem gemeinsamen Auftritt in der Talentshow "Einfach die Besten" – für die das SWR-Fernsehen zusammen mit der Rhein-Zeitung nach bisher unentdeckten Nachwuchskünstlern Ausschau gehalten hat – haben die beiden die Fachjury überzeugt und ziehen ins Finale ein. Damit hat auch der zweite Westerwälder Kandidat mit seinem Können gepunktet und erhält nun die Chance, das Finale am 31. August für sich zu entscheiden und einen Auftritt bei "Verstehen Sie Spaß?" zu gewinnen.

André Fuckert und der zehnjährige Henrik haben die Fachjury mit ihrem Auftritt bei der SWR-Talentshow überzeugt und ziehen ins Finale ein. Foto: SWR/Volker Oehl

"Das wäre natürlich ganz toll, wenn wir wirklich die Chance hätten, dort aufzutreten und mit unserer Musik auf einen Schlag ganz viele Menschen zu erreichen", sagt Fuckert. "Aber wir werden das genauso angehen wie die erste Runde und einfach mal sehen." Mit einem Sieg hatte der Westerburger, den Tourneen bereits bis nach China führten, nicht gerechnet. Mit Henrik wollte er vor allem einen schönen Tag in Mainz haben, die Atmosphäre der Talentshow genießen. Natürlich ist Fuckert richtig stolz auf seinen Schüler, dass er diesen Auftritt so perfekt meisterte, alles cool und gelassen nahm. Als Moderator Seidler den Jungen nach seinem Auftritt fragte, ob er zufrieden sei, antworte dieser: "Eigentlich schon, ich hab keinen Fehler gespielt".

Und dabei hatte sich sein Lehrer zuvor doch vor allem Gedanken darüber gemacht, wie der Junge auf die ungewohnte Situation reagieren würde, wenn Kameras um ihn schwenken und er zum ersten Mal auf einer großen Bühne steht. Als er dann aber bei den Proben merkte, dass sich Henrik davon nicht aus der Ruhe bringen lässt, war Fuckert beruhigt. Und konnte es auch bei der Aufzeichnung bleiben: Schüler und Lehrer überzeugten die Jury mit ihrem fehlerlosen Spiel an den beiden Flügeln und dem selbst geschriebenen Lied "Zwei Flügel". "Dieses Stück habe ich aus der Sicht als Lehrer an meinen Schüler geschrieben, dass er seinen eigenen Weg gehen soll, aber immer jemand hinter ihm steht, wenn er Hilfe und Rat braucht", fasst Fuckert zusammen.

Einfach wunderbar, so schwärmt der 29-Jährige, sei es in Mainz gewesen. Alles, vom Ambiente über die supertolle Bühne bis hin zur Jury. Und es sei selten, dass man an so gut gestimmten Flügeln musizieren könne. Das Wichtigste für ihn als Lehrer sei gewesen, dass sich Henrik wohlfühlt und das Bühnenleben mitbekommt.

Zu der positiven Erfahrung zählt für den Westerwälder auch das Gesamtniveau der Sendung. "Die Jury ist zuvorkommend und nett, man muss wirklich keine Angst vor ihr haben – im Unterschied zu manch anderen Shows", betont er, und dass er sonst Henrik auch nicht mitgenommen hätte. Entspannt verfolgten sie beide nach dem geglückten Auftritt den weiteren Showverlauf, bis die Entscheidung nahte. "Wir waren schon ehrgeizig, haben aber nicht das primäre Ziel verfolgt zu gewinnen", verdeutlicht Fuckert noch einmal. Und freut sich gerade deshalb, dass es geklappt hat und die Jury sie für das Finale nominierte. Mitbewerber waren in dieser Runde Peter Leonhard (Mundartcomedian aus Tübingen), Richard Lerbs (Comedian aus Roßbach/Wied), Jasmin und Chris Loch ("Celtic Dreams" aus Knöringen/Pfalz), Cornelius Bender (Singer/Songwriter aus Eppelheim) – sowie die "Magic Artists" (Tanzgruppe aus Beckingen/Saarland), die sich auch für das Finale qualifizierten.

Zum Ausruhen auf diesem Erfolg kommen André Fuckert und Henrik allerdings nicht, denn im Finale werden sie mit einem neuen Lied antreten. Die Musik ist bereits fertig, am Text ist der 29-Jährige dran. Geübt wird nun jeden Tag, zumal die Schule in NRW noch nicht wieder begonnen hat. "Dieses Mal werden wir wieder einen eigenen, aber schnelleren Song vorstellen", kündigt Fuckert an.

Von unserer Reporterin Angela Baumeier