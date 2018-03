Weitere 2,1 Millionen Euro wird der Westerwaldkreis auch in diesem Jahr für die Erneuerung seiner Straßen ausgeben. Dazu kommen noch die Investitionen für Projekte, die noch laufen, aber schon im Vorjahr beschlossen wurden. Das hat der Kreistag in seiner Haushaltssitzung auf Vorschlag des Kreisausschusses entschieden. Den Kreis selbst werden die neuen Baumaßnahmen nur rund 700.000 Euro kosten, die restlichen 1,41 Millionen Euro werden vom Land als Fördermittel erwartet. 2019 werden in laufende Baumaßnahmen und neue Projekte an Kreisstraßen zusammen voraussichtlich knapp 3,2 Millionen Euro investiert. Nach Abzug der zu erwartenden Fördermittel in Höhe von knapp 2,2 Millionen Euro hat der Kreis im kommenden Jahr einen Eigenanteil von einer guten Million Euro zu leisten.

Wie der Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez, Lutz Nink, gegenüber der WZ erläuterte, konnten von den neuen Projekten noch keine in Angriff genommen werden. Aber die Planungen laufen ...

Lesezeit für diesen Artikel (450 Wörter): 1 Minute, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.