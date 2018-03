Stottern: Studie soll Durchbruch für Therapie bringen

Die Logopädin Sabine Schütz aus Bad Marienberg, die mit der von ihr entwickelten D.E.L.P.H.I.N.-Therapie mit stotternden Kindern aus aller Welt weitbeachtete Behandlungserfolge erzielt, will – auf Grundlage ihrer Methode – ein Ausbildungskonzept im deutschsprachigen Sprachraum verbreiten. Innerhalb der Kester-Haeusler-Stiftung wurde deshalb ein Forschungsinstitut gegründet, das „ Institut zur wissenschaftlichen Erforschung von Stottern bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen."

Bad Marienberg – Die Logopädin Sabine Schütz aus Bad Marienberg, die mit der von ihr entwickelten D.E.L.P.H.I.N.-Therapie mit stotternden Kindern aus aller Welt weitbeachtete Behandlungserfolge erzielt, will – auf Grundlage ihrer Methode – ein Ausbildungskonzept im deutschsprachigen Sprachraum verbreiten. Innerhalb der Kester-Haeusler-Stiftung wurde deshalb ein Forschungsinstitut gegründet, das „ Institut zur wissenschaftlichen Erforschung von Stottern bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen."

An der Uni Mainz soll mit Stiftungs- und Spendengeldern eine Studie angelegt werden, die die Wirksamkeit der D.E.L.P.H.I.N.-Therapie belegt. „Damit könnte kostensparend und hoch effektiv vielen leidenden Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Alternative zur klassischen, bisherigen Therapie bei Stottern, angeboten werden“, so die Westerwälder Logopädin.

„Stottern wird aus ärztlicher und sprachtherapeutischer Sicht immer noch als chronische Erkrankung angesehen, die eine lebenslange Behandlung erfordert und hohe Kosten verursacht. Mit dem Nachweis der Wirksamkeit meines Konzeptes, auf der Grundlage einer 25-jährigen logopädischen Erfahrung, ergibt sich die multiplikatorische Verbreitung im deutschsprachigen Raum, auf der Grundlage eines dafür entwickelten Ausbildungskonzeptes“, erläutert Sabine Schütz. Damit könne kostensparend und hoch effektiv vielen leidenden Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Alternative zur klassischen, bisherigen Therapie bei Stottern, angeboten werden. Der volkswirtschaftlicher Aspekt, so Schütz, wäre enorm: Nach dieser Intensivtherapie würde der Patient keine ambulante, klassische Logopädie mehr benötigen. Ihre einzigartigen Erfolge, die bereits von mehreren Fernsehsendern dokumentiert wurden, geben ihr Recht und Referenzen unterstützen ihre Methode. Mit ihrer Therapie hat die Westerwälder Logopädin ein neues und vor allem hochwirksames Behandlungskonzept entwickelt, das als ambulante Intensivtherapie einzigartig ist. „Natürlich ist auch die D.E.L.P.H.I.N.-Methode kein Garant für den Erfolg, jedoch sind die vorliegenden Daten über behandelte Patienten sowie die zurückschauende Betrachtung, als auch die Erfahrung mit eigenen Patienten so vielversprechend, dass der Schwerst-Stotterer kaum noch anders behandelt werden sollte“, sagt beispielsweise Dr. Volker Schuran, HNO-Arzt und Berufsverbandsvorsitzender der HNO-Ärzte in Hessen und Mitglied des Bundesvorstandes.

Professor Dr. Annerose Keilmann, Leiterin der Kommunikationsklinik der Universität Mainz, konzipiert mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter derzeit eine auf zweieinhalb Jahre angelegte Studie, um die Wirksamkeit des Therapiekonzeptes von Sabine Schütz zu dokumentieren. Der Kostenvoranschlag hierfür beträgt etwa 160000 Euro, die mit Hilfe der Kester-Haeusler-Stiftung und Spendengeldern finanziert werden sollen. Auf dieser Grundlage wird ein Ausbildungskonzept für Logopäden erarbeitet, die nachfolgend im deutschsprachigen Raum diese Stotter-Therapie multiplikatorisch und in der Fläche anwenden können. Dadurch werden sich, so die Westerwälder Logopädin, die zurzeit noch sehr langen Wartezeiten deutlich verringern lassen. Der Ursprung des Konzeptes war bereits von Professor. Dr. Dr. Eberhard Kruse, Direktor der Universitätsklinik für Phoniatrie und Pädaudiologie in Göttingen, wissenschaftlich begleitet und für das Bundesland Hessen freigegeben worden.



Das Konzept richtet sich an Schwerststotternde mit hohem Leidensdruck und hoher Motivation im Alter von 10 bis 25 Jahren und deren Begleitperson, die intensivst angeleitet wird, um einen Transfer in den Alltag bestmöglich zu unterstützen. Im Gegensatz zum sogenannten „fluency shaping Ansatz" ist das Ziel der D.E.L.P.H.I.N.-Methode ein überwundenes Stottern und normales Sprechen, auch bei schwerstem Stottern. Die neu erlernte Sprechweise deblockiert die falsch verankerten Sprechmuster und bildet lediglich eine Brücke zwischen dem Stottern und dem normalen Sprechen. Somit bleibt es nicht, wie bei allen anderen Therapieangeboten bei einer aufgepfropften Sprechtechnik, sondern führt zu anhaltend normalem Sprechen. „Über eine Unterstützung in diesem so wichtigen Prozess eines neuen Therapieansatzes und dessen Verbreitung“, macht Sabine Schütz deutlich, „würden sich besonders die stotternden Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen freuen“. Denn sie haben bislang keine Lobby und benötigen dringend eine Alternative zum bisherigen Therapieangebot.

Wer die Studie unterstützen möchte kann sich wenden: Sabine Schütz, Stottertherapiezentrum, Bornwiese 1, 56470 Bad Marienberg, Telefon 02661/9177607, Fax: 02661/9177624, Internet: delphin@therapie-fuer-stotternde.de oder: Kester-Haeusler-Stiftung, Haeusler-Villa, Dachauer Straße 61,82256 Fürstenfeldbruck, Telefon 08141/41548, Fax: 08141/41456 Internet: info@kester-haeusler-stiftung.de

