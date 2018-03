Start für größten Solarpark im Westerwald

Auf dem ehemaligen militärisch genutzten Truppenübungsplatz der Kaserne Westerburg entstehen auf einer Gesamtfläche von etwa 20 Hektar die Energieparks Halbs und Hergenroth. Die Koch Solar GmbH (Wirges) errichtet damit einen der größten Solarparks in Rheinland-Pfalz. Die Investitionssumme beträgt rund 15 Millionen Euro.

Startschuss für die beiden Energieparks Halbs und Hergenroth (von links): Klaus Koch (Geschäftsführer Koch Solardach GmbH), Bürgermeister Gerhard Loos (VG Westerburg), Christian Schlosser ( Koch Solardach GmbH), Rudi Keßler (Ortsbürgermeister Halbs), Bernd Schäfer (Ortsbürgermeister Hergenroth) und Kreisbeigeordneter Thomas Roth ergriffen Rammprofile, von denen fast 10 000 Stück in die Erde kommen.

Foto: Röder-Moldenhauer – roe

Nur dreieinhalb Monate, nachdem die ersten Gespräche in der Verwaltung der VG Westerburg zu diesem umweltfreundlichen Mammutprojekt geführt wurden, konnte jetzt der symbolische Spatenstich erfolgen.

Strom-Überschuss fürs Netz

Ende Juni soll der Energiepark in Betrieb gehen und wird schlüsselfertig an den Investor, das Unternehmen Würth Solar (Schwäbisch-Hall), übergeben. Mit einer Leistung von jeweils 4,3 Megawatt in den beiden Energieparks Halbs und Hergenroth wird dann mehr Strom gewonnen werden, als die beiden Gemeinden für sich selbst benötigen. Wie Klaus Koch (Geschäftsführer von Koch Solardach GmbH, Wirges) informierte, wird der noch überschüssige Strom über das KEVAG-Stromnetz aufgenommen und weiteren Verbrauchern als umweltfreundlichen Strom zur Verfügung gestellt. Zwar habe das Projekt zwischenzeitlich, bedingt durch die in Berlin beschlossene Kürzung der Energie-Einspeise-Vergütung, kurz auf der Kippe gestanden, doch sei es allen Beteiligten wichtig gewesen, die Projekte weiter voranzutreiben und auch umzusetzen, so Koch weiter.

Anlage treibt Energiewende voran

Die neue leistungsfähige, umweltfreundliche und zukunftsweisende Photovoltaikfreiflächenanlage wird im Westerwald für saubere, dezentrale und vor allem unerschöpfliche Sonnenenergie stehen und die Energiewende weiter vorantreiben, betonte er.

"Es handelt sich hier um einen Weltrekord", frohlockte Bürgermeister Gerhard Loos (VG Westerburg) angesichts der wenigen Wochen, die es von den ersten Vorüberlegungen bis zum Spatenstich brauchte. Insbesondere dankte er in diesem Zusammenhang auch der Freiraumplanung Bernhard Diefenthal (Moschheim).

Von Synergieeffekten und Nutzen des Projektes für den ganzen Westerwald sprach Kreisbeigeordneter Thomas Roth. "Wir schreiben heute mit dieser Anlage Geschichte, was die Energiewende angeht", hob er hervor. Nie zuvor habe es im Westerwald einen so großen Solarpark gegeben. Damit werde auch das ehemalige Militärgelände optimal genutzt. Seinen Wünschen für viel Sonne und gute Erträge schlossen sich die zahlreichen Gäste gerne an.

Von unserer Reporterin Angela Baumeier