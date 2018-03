Staatsanwalt: Insolvenz überschaubar verschleppt

„Es tut mir leid, so habe ich das nicht gewollt, ganz unschuldig daran bin ich aber nicht.“ So lautete das „letzte Wort“ des ehemaligen Geschäftsführers einer Baudienstleistungsfirma aus der Verbandsgemeinde Westerburg.

Wegen Insolvenzverschleppung in zwei Fällen, Bankrott, Verletzung der Buchführungspflicht, versuchtem Betrug und Betrug stand der 54-jährige vor dem Koblenzer Schöffengericht. Er räumte alle Vorwürfe ein, dafür wurde er zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 60 Euro verurteilt.

Dem Baudienstleister wurde vorgeworfen, als Geschäftsführer einer GmbH und einer GmbH & Co. KG, die als Bauträger schlüsselfertig Einfamilienhäuser errichtete, Ende Juli 2014 verspätet Insolvenzantrag gestellt zu haben. Laut Prüfung sollen die Gesellschaften bereits seit spätestens 31. Mai zahlungsunfähig gewesen sein. Dafür hatte er eine Erklärung. Quasi bis zum Schluss verhandelte er mit einem potenziellen Investor, der als Partner in das Geschäft einsteigen wollte und sollte. Das war damals gescheitert. Inzwischen haben die beiden übrigens eine neue Gesellschaft gegründet. Zudem hat der Angeklagte die Bilanz über das Vermögen der GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2010 verspätet erstellt, diesen Umstand lastet er allerdings seinem damaligen Steuerberater an. Noch dazu verschenkte der 54-jährige Bauholz und (wohl defekte) Bauzäune und Materialien aus dem Vermögen der GmbH & Co. KG kurz vor Stellung des Insolvenzantrages. Hierzu gab er an, die Lagerhalle zum Verkauf gesäubert und den – in seinen Augen – „Müll“ abgegeben zu haben. Der geschätzte, theoretische Wert von 200 Euro wurde dem Insolvenzverwalter sofort ersetzt.

Des Weiteren soll der Angeklagte für die GmbH & Co. KG im Rahmen eines Zivilprozesses im Juni 2014 einen Vergleich abgeschlossen haben, ohne auf die Zahlungsschwierigkeiten der Gesellschaft hingewiesen zu haben. Bei diesem Vergleich hatten die Vertragspartner auf einen größeren Teil ihrer ursprünglichen Forderung verzichtet und so einen deutlich geringeren Zahlungsanspruch erhalten. Schließlich soll der Angeklagte im Rahmen der Errichtung eines Bausatzhauses durch die GmbH & Co. KG zwei im Zahlungsplan vereinbarte Raten abgerufen haben, obwohl die vereinbarten Bedingungen nicht vollständig vorlagen. Den Bauherren soll hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden sein.

Der Angeklagte und sein Verteidiger suchten eine Verständigung mit dem Amtsgericht und der Staatsanwaltschaft. Das Urteil fiel verhältnismäßig milde aus, aber auch Richterin Nadja Straub räumte ein: „Es handelt sich hier nicht um einen typischen Fall, den man von anderen Bauträgerfirmen kennt. Sie haben sich bemüht, alles zu bereinigen.“ Für den Angeklagten sprach, dass er nicht vorbestraft ist und die Insolvenzverschleppung sich – so die Staatsanwaltschaft – in überschaubaren Zeiträumen bewegte. Der 54-jährige haftete gegenüber seiner Bank für die entstandenen Ausfälle und zahlt diese zurück, weitere Schulden hat er nicht, es sind auch keine weiteren zivilrechtlichen Forderungen anhängig. Oder, wie es der Verteidiger formulierte: „Mein Mandant hat im Nachgang alles versucht, den Schaden gering zu halten.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Thomas Krämer