Spektakel mit Flammen und Musik

Aufheulende Motoren, knatternde Auspuffrohre und Rockmusik vom Feinsten – auf dem Freizeitgelände rund um die Dreisbacher Grillhütte hatten sich am Wochenende wieder Hunderte von internationalen Zweiradfans eingefunden, um die 31. „Bikes & Legends“-Party zu feiern. Legendär ist diese Veranstaltung im wahrsten Sinne des Wortes, und das erste Augustwochenende ist für Biker aus dem In- und Ausland seit Jahrzehnten ein fester Termin im Kalender.

31. „Bikes & Legends“-Party 1 von 34 Bei der 31. Biker-Party in Dreisbach ging es rund. Nicht nur bei den sogenannten Burn-Outs kam Stimmung auf. Foto: Röder-Moldenhauer 2 von 34 Lagerfeuerromantik – auch das gab es in Dreisbach. Foto: Röder-Moldenhauer 3 von 34 Lagerfeuerromantik – auch das gab es in Dreisbach. Foto: Röder-Moldenhauer 4 von 34 Früh übt sich, wer ein richtige Rockerin werden will. Foto: Röder-Moldenhauer 5 von 34 Auf der Bühne regierten die harten Klänge, dem Publikum gefiel es. Foto: Röder-Moldenhauer 6 von 34 Auf der Bühne regierten die harten Klänge, dem Publikum gefiel es. Foto: Röder-Moldenhauer 7 von 34 AC/DX holten den Sound von AC/DC auf die Bühne. Foto: Röder-Moldenhauer 8 von 34 Auch am Samstag standen Fachsimpeleien tagsüber im Mittelpunkt. Foto: Röder-Moldenhauer 9 von 34 Und immer wieder "brannten" die Reifen. Foto: Röder-Moldenhauer 10 von 34 Größe ist eben nicht alles. Foto: Röder-Moldenhauer 11 von 34 Für die passende Verpflegung war gesorgt, auch wenn diese nicht an den Sträuchern wuchs. Foto: Röder-Moldenhauer 12 von 34 Morgens herrschte auf dem Zeltplatz die größte Ruhe. Foto: Röder-Moldenhauer 13 von 34 Motorradfans unter sich, die Stimmung war prächtig. Foto: Röder-Moldenhauer 14 von 34 Motorradfans unter sich, die Stimmung war prächtig. Foto: Röder-Moldenhauer 15 von 34 Motorradfans unter sich, die Stimmung war prächtig. Foto: Röder-Moldenhauer 16 von 34 Motorradfans unter sich, die Stimmung war prächtig. Foto: Röder-Moldenhauer 17 von 34 Motorradfans unter sich, die Stimmung war prächtig. Foto: Röder-Moldenhauer 18 von 34 Sehen und gesehen werden: So mancher posierte in Dreisbach ganz gerne. Foto: Röder-Moldenhauer 19 von 34 Es qualmt und stinkt: Auch hier drehen wieder die Reifen durch. Foto: Röder-Moldenhauer 20 von 34 Mal schauen, was die anderen so fahren: Auch das war in Dreisbach wichtig. Foto: Röder-Moldenhauer 21 von 34 Bei AC/DX stimmte nicht nur der Sound, sondern auch das Outfit. Foto: Röder-Moldenhauer 22 von 34 Bei den Burn Outs brannte die Luft in jeder Hinsicht Foto: Röder-Moldenhauer 23 von 34 Ob Musik oder Maschinen – das Publikum ergötzte sich an beidem. Foto: Röder-Moldenhauer 24 von 34 Viel Rauch um (hinterher) nichts (mehr): Es wurde Gas gegeben, bis die Reifen schmolzen. Foto: Röder-Moldenhauer 25 von 34 Inside Out waren optisch und musikalisch von ihren Vorbildern ZZ Top kaum zu unterscheiden. Foto: Röder-Moldenhauer 26 von 34 Und immer wieder glühten die Reifen. Foto: Röder-Moldenhauer 27 von 34 Auch die Limited Booze Boys spielten gerne mit dem Feuer. Foto: Röder-Moldenhauer 28 von 34 Die Gruppe hatte die Masse fest im Griff. Foto: Röder-Moldenhauer 29 von 34 Der Mix aus Hardrock und keltischer Folklore kam bestens an. Foto: Röder-Moldenhauer 30 von 34 Nicht nur die Stimmung wurde immer heißer. Foto: Röder-Moldenhauer 31 von 34 AC/DX brachten auch ihre Version von "Rosie" mit auf die Bühne. Foto: Röder-Moldenhauer 32 von 34 AC/DX brachten auch ihre Version von "Rosie" mit auf die Bühne. Foto: Röder-Moldenhauer 33 von 34 Fazit: Die Biker-Party war wieder einmal ein rauschendes Fest. Foto: Röder-Moldenhauer » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Wilde Kerle in Kutten, die mit zahlreichen Aufnähern der unterschiedlichsten Motorradklubs geschmückt sind, attraktive Frauen auf polierten Maschinen, Freunde von handgemachter Musik und Feierwillige aus der Region – das Publikum in Dreisbach ist ein bunter Mix. Und grade diese Mischung macht die Atmosphäre auf der Veranstaltung aus. Untermalt vom Rauch und dem Geruch nach verbranntem Gummi von den unzähligen „Burn Outs“ wird zusammen gefeiert, gelacht, gecampt und Musik gehört. Alles perfekt organisiert von den eifrigen Helfern rund um Veranstalter Jürgen Heidrich, ohne die so eine Großveranstaltung nicht möglich wäre.

Bekannte Größen haben die Bühne in Dreisbach bereits gerockt, und auch in diesem Jahr haben die Veranstalter die Wünsche ihrer Gäste erfüllt und ein Programm zusammengestellt, das die Herzen der Rock- und Szenefans höherschlagen ließ. Am Freitag eröffnete die Motörhead-Coverband Aces High Motörblast. Sänger Dr. Ape klingt nicht nur wie sein Vorbild Lemmy, sondern gleicht ihm auch wie ein Bruder. Motörblast erschufen die perfekte Motörhead-Illusion und begeisterten damit ihre Zuhörer. Auch AC/DX ist eine Coverband vom Feinsten und brachte die australischen Rocker von AC/DC auf die Westerwälder Bühne. Da stimmte einfach alles, vom Sound bis hin zur obligatorischen Schuluniform.

Auch das Wetter war der feiernden Masse gnädiger gestimmt als im vergangenen Jahr. Die wenigen Regenschauer perlten an den Lederjacken der Besucher ab, die noch bis in die frühen Morgenstunden feierten.

Nach einem stärkenden Frühstück ging es am Samstag gut gelaunt weiter. Viele Schaulustige wanderten über das Gelände, um sich die Motorräder und das eine oder andere skurrile Vehikel anzuschauen. Maschinen wurden stolz präsentiert, es wurde gefachsimpelt, und natürlich erfüllte auch das Kreischen der drehenden Reifen die Luft.

Am Abend startete die Band Inside Out mit ihren Rockcoversongs das Bühnenprogramm. Die Musiker sind in Dreisbach keine Unbekannten und sorgten auch in diesem Jahr wieder für gute Stimmung. Die ZZ-Top-Revivalband kommt dem Original so nah, dass man auf den ersten Blick meint, die bärtigen Musiker aus Texas stünden persönlich auf der Bühne. Mit ihrem rauen Südstaatenrock passten sie perfekt zur Atmosphäre auf der Dreisbacher Bikerparty.

Den Abschluss machten die tätowierten Mannen der Limited Booze Boys mit ihrer Mischung aus Hardrock und keltischer Folklore. Ihre Spielfreude steckte die Zuhörer an, es wurde getanzt und mitgegrölt. Das Ende des Bühnenprogramms war noch lange nicht das Ende des Festivals, und auch am Samstag wurde bis weit nach Mitternacht gefeiert. Da fiel es dem ein oder anderen sichtlich schwer, am Sonntag die sieben Sachen zu packen und sich auf den Heimweg zu machen. las