SPD-Ortsvereine freuen sich über viele neue Mitglieder: 1200 Wäller Genossen entscheiden über die GroKo mit

Westerwaldkreis

Knapp 464.000 Mitglieder der SPD-Basis bundesweit sollen darüber entscheiden, ob es zu einer Großen Koalition kommt. Auch die gut 1200 Westerwälder, die Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei Deutschland sind, dürfen von Dienstag, 20. Februar, bis Freitag, 2. März, mit darüber entscheiden, ob sich die SPD an der Großen Koalition beteiligen soll. Wie Thomas Mockenhaupt seitens des Kreisverbandes Westerwald mitteilt, sind seit dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen mehr als 50 Menschen neu in die SPD-Ortsvereine eingetreten. „Das sind mehr als vier Mal so viel wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum“, ist er zufrieden, zumal kein Antragsteller abgelehnt werden musste, weil er zum Beispiel schon aktiv Mitglied in einer anderen Partei ist. Und es sei auch keineswegs so, dass nur Menschen im Juso-Alter jetzt in die SPD wollen. „Die Neuaufnahmen betreffen alle Altersgruppen“, hat Mockenhaupt festgestellt.