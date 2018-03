Soldaten lernen Kämpfen und Heilen

Staatsbürger in Uniform. So nennen sich die Soldaten des Lazarettregiment 21 "Westerwald" in der Alsberg-Kaserne in Rennerod. Etwa 450 Personen sind in der militärischen Dienststelle des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr stationiert. Soldaten aus ganz Deutschland werden hier in vierwöchigen Schulungen für den Auslandseinsatz ausgebildet. Am Donnerstag fand die Abschlussübung des Lehrgangs "Einsatzvorbereitende Ausbildung für Konfliktverhütung und Krisenbewältigung" statt.

Rennerod – Staatsbürger in Uniform. So nennen sich die Soldaten des Lazarettregiment 21 "Westerwald" in der Alsberg-Kaserne in Rennerod. Etwa 450 Personen sind in der militärischen Dienststelle des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr stationiert.

Soldaten aus ganz Deutschland werden hier in vierwöchigen Schulungen für den Auslandseinsatz ausgebildet. Am Donnerstag fand die Abschlussübung des Lehrgangs "Einsatzvorbereitende Ausbildung für Konfliktverhütung und Krisenbewältigung" statt.

Lernen im realistischen Umfeld

50 Frauen und Männer in verschiedenen Dienstgraden müssen sich für den medizinischen Ernstfall im Krisengebiet beweisen. Das fiktive Geschehen auf dem Außengelände: ein Granatenanschlag auf eine bemannte Fahrzeugpatrouille. Zum Einsatzort wird unter realistischen Bedingungen gefahren. "Wölfe" werden die dunkelgrünen Geländewagen bei der Bundeswehr genannt. Es geht langsam voran, die Jeeps fahren dicht beieinander und wechseln ständig die Fahrspur. So soll der Konvoi schwerer anzugreifen sein, da ein Überholen nicht möglich ist. Das erfordert eine hohe Konzentration für den Fahrer. "In Afghanistan ist jeder Streckenkilometer so anstrengend zu fahren wie 30 Kilometer auf der Autobahn", erklärt Oberleutnant Dietmar Roth (38).

Auf dem Gelände sieht es so aus wie auf einem echten Schlachtfeld: Künstliche Leichenteile liegen verstreut auf dem Boden. Neun verletzte Personen mit Platzwunden und blutenden Stellen stöhnen und schreien um Hilfe. Zwei offene Feuer brennen. Es qualmt, und das Szenario wirkt so realistisch wie bei einer großen Filmproduktion.

Als erstes müssen die Soldaten den Bereich um den Anschlag sichern. Der kampferfahrene Gruppenführer gibt Anweisungen und fordert über Funk Hilfe an. Die Soldaten nähern sich dem Anschlagsort versetzt, um so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Es geht quälend langsam voran. Wagen für Wagen wird nach Bomben untersucht. Ist das Gelände gesichert und dem Gruppenführer Bericht erstattet, können sich die Soldaten endlich um die verwundeten Kameraden kümmern. Doch auch hier wird systematisch vorgegangen. Die Verletzten werden nach der Schwere ihrer Verwundungen sortiert. Sie bekommen farbige Karten an ihrer Kleidung befestigt: Grün bedeutet nur leicht verletzt, gelb heißt mittlere Verletzungen und rot markierte Soldaten müssen sofort behandelt werden. Eine blaue Karte bedeutet, dass für den Soldaten keine Überlebenschance besteht. Dieser wird mit Morphin und im Beisein eines Kameraden auf den Tod vorbereitet.

Soldaten denken flexibel mit

Plötzlich entwickelt sich Rauch aus einem Fahrzeug. Jetzt müssen die Soldaten schnell reagieren. "Wir erwarten viel von unseren Soldaten", sagt Oberleutnant Roth. "Sie sollen mitdenken." Die Bundeswehr ist laut Roth die einzige Armee der Welt, die nach der sogenannten Auftragstechnik handeln. Das Ziel ist vorgegeben, aber der Soldat ist frei in seinem Vorgehen. "Soldaten anderer Nationen müssen sich starr nach einem konkreten Ablaufplan richten." Während das Feuer unter Kontrolle gebracht wird, werden die Verletzten in eine geschützte Umgebung gebracht. Dort werden ihre Körperfunktionen systematisch überprüft: Sind die Atemwege frei? Gibt es Blutungen? Ist der Kreislauf stabil? Lässt es die Umgebung zu, wird der verwundete Soldat komplett entkleidet und untersucht, um alle Verletzungen auszuschließen. In den ersten fünf Minuten sollten alle Blutungen gestillt und in der folgenden Stunde die Grundversorgung sichergestellt werden, so hat der Soldat die beste Überlebenschance.

Die Ausbilder sind mit der Leistung der Teilnehmer nicht gänzlich zufrieden. Die Erkundungen des Sicherheitstrupps und die Versorgung der Verwundungen waren zu langsam. "So schicken wir die Soldaten nicht in den Einsatz. Die Schulung ist ein Mosaikstein in der Ausbildung", so Oberfeldarzt Dr. Kai Schmidt (42). "Es ist ein Lernprozess. Die Vor- und Nachbereitung für einen viermonatigen Auslandseinsatz dauert etwa ein Jahr." Für viele der 50 Soldaten, die heute ihre Abschlussübung absolvieren, geht es nach weiteren Spezialausbildungen in ein ausländisches Krisengebiet wie Afghanistan. Angst haben die Soldaten nicht. "Jeder, der bei der Bundeswehr unterschreibt, sollte sich im Klaren sein, dass ein Auslandseinsatz folgen wird", sagt Stabsunteroffizier Julia Kebrich (20). "Jetzt fühle ich mich gut gerüstet."

Von unserer Reporterin Charlotte Scharf