Skinhead-Prügelei an Westerwälder Grillhütte: Das dubiose Schweigen des Hauptzeugen

Mehrere Skinheads verprügelten 2010 auf einer Geburtstagsparty an der Sängerhütte bei Höhr-Grenzhausen einen Szeneaussteiger – derart brutal, dass Zeugen befürchtet haben sollen, das Opfer sei tot. Jetzt, gut sieben Jahre später, stehen der mutmaßliche Rädelsführer (37) der Skinheadtruppe und zwei seiner mutmaßlichen Komplizen (35, 29) wegen des Gewalteklats vor dem Landgericht Koblenz.

Die Sängerhütte bei Höhr-Grenzhausen: Hier verprügelten Neonazis 2010 einen Szeneaussteiger. Jetzt stehen deren mutmaßlicher Rädelsführer und zwei mutmaßliche Komplizen in Koblenz vor Gericht. Am zweiten Prozesstag zeigten das Opfer und der Hauptzeuge große Erinnerungslücken. Foto: Markus Müller

Am zweiten Prozesstag wurden drei Dinge klar: Erstens, wie gespenstisch die Szenerie in jener Nacht gewesen sein muss, als einige Partygäste den verhassten Aussteiger zur Hütte lockten und sofort bei dessen Eintreffen auf ihn einschlugen. Zweitens, wie egal den Tätern offenbar war, was aus ihrem vielleicht schwer verletzten Opfer wird. Drittens, wie schwierig dieser Prozess wird. Denn das Tatopfer (37) und der Hauptzeuge (37) sagten stundenlang aus – doch vor allem der Hauptzeuge zeigte auffällig große Erinnerungslücken. Seine häufigste Aussage: „Weiß ich nicht.“ Obwohl er sich bei früheren Aussagen angeblich sehr gut erinnern konnte. Und obwohl er sich an ein außergewöhnliches Ereignis wie die Skinheadprügelei eigentlich erinnern müsste. Immerhin war er maßgeblich daran beteiligt und wurde deshalb zu 16 Monaten Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt.

Um 16 Uhr stellte der Vorsitzende Richter Thomas Metzger dem Hauptzeugen die gefühlt 1738. Frage zum Ablauf der Tat – was dann kam, war der schaurigste Moment des Prozesstages: Der Hauptzeuge hatte soeben geschildert, wie das Opfer nach der Tat regungslos vor der Hütte lag. Wie eine Frau dessen Puls fühlen wollte, aber irrtümlich keinen feststellen konnte. Und wie er selbst das Handy des Verletzten ins Lagerfeuer warf, damit dieser nicht die Polizei rufen konnte. Das blutende Opfer sei dann plötzlich weggerannt und im finsteren Wald verschwunden.

Als der Hauptzeuge dies erzählte, fragte ihn der Richter nach dem Opfer: „Hat es später irgendwen gekümmert, was aus ihm geworden ist?“ Antwort: „Weiß ich nicht. Glaube nicht.“ Eine Frau, die auch dabei war, habe am Tag danach nur gemutmaßt: „Vielleicht liegt der noch irgendwo im Wald?!“

So rekonstruierte das Landgericht die Prügelei an der Grillhütte: Am 23. Oktober 2010 feierten 35 Neonazis an der Sängerhütte im Wald bei Höhr-Grenzhausen den Geburtstag eines „Kameraden“. Abends lockten Gäste den Szeneaussteiger auf die Party. Sie beauftragten den späteren Hauptzeugen und eine adrette Blondine, ihn einzuladen, abzuholen und zur Hütte zu fahren. Dort schlug ein 136-Kilo-Mann auf ihn ein. Dann traten andere auf ihn ein, brachen ihm Kiefer und Jochbein. Als die Schläger berieten, was sie mit dem Verletzten tun sollten, floh dieser.

Im Prozess schilderte der Verprügelte, dass er nur einen Täter namentlich nennen kann. Dass er aber hörte, wie die Täter diskutierten, ob sie ihn verscharren sollen. Er sei auf seiner Flucht durch den finstern Wald geirrt und vor dem Scheinwerferlicht eines Autos geflüchtet, bis er sich in einem Dornenbusch versteckte. Später klingelte er an einem Haus und rief die Polizei.

Es ist bereits der dritte Prozess zu der Prügelei. Die drei Angeklagten standen 2011 vor dem Amtsgericht Montabaur und 2012 vor dem Landgericht Koblenz. Das Landgericht verurteilte sie wegen gefährlicher Körperverletzung zu Haftstrafen zwischen zweieinhalb Jahren und drei Jahren und acht Monaten. Aber das Oberlandesgericht Koblenz hob das Urteil auf und ordnete an, dass der Prozess neu beginnen muss. Begründung: Der Hauptzeuge habe in den Prozessen extrem sprunghaft ausgesagt – mal wusste er genau, wohin der Rädelsführer das Opfer trat, mal wollte er dies gar nicht gesehen haben.

Als der Vorsitzende Richter ihn jetzt fragte, wie er sich seine Aussageveränderungen erklärt, erwiderte er: „Weiß ich nicht.“ Der Prozess geht wohl Mitte März zu Ende.

Von unserem Chefreporter Hartmut Wagner