Auf einem großen schweren Holztisch im Wohnbereich von Daniela Fugger liegen Eukalyptuszweige, Tannenzapfen, Moosbüschel und Porzellanrentiere. Auch die Heißklebepistole und eine Schere liegen bereit. Heute ist bei der 36-Jährigen Basteln angesagt. Na ja, eigentlich nimmt Dani, wie sie von den meisten ihrer Freunde genannt wird, jeden Tag ihr Bastelzeug in die Hand. Denn Dani ist DIY-Bloggerin, wobei DIY für Do It Yourself, also selbst gemacht, steht. Auf ihrer Onlineplattform Gingered Things schreibt sie seit sieben Jahren über Bastelideen, Einrichtungstipps und Heimwerkereien. Unserer Zeitung verrät sie, was in der diesjährigen Adventszeit und an Weihnachten dekotechnisch total angesagt ist und in keiner Wohnung fehlen sollte.

Daniela Fugger aus Neuhäusel schreibt als Bloggerin über Einrichtungstipps, Bastelideen und Heimwerkereien. Unserer Zeitung verrät sie, was dekotechnisch diesen Advent angesagt ist. Für ihre Follower und Fans bastelte sie ... Daniela Fugger aus Neuhäusel schreibt als Bloggerin über Einrichtungstipps, Bastelideen und Heimwerkereien. Unserer Zeitung verrät sie, was dekotechnisch diesen Advent angesagt ist. Für ihre Follower und Fans bastelte sie ...

Lesezeit für diesen Artikel (532 Wörter): 2 Minuten, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.