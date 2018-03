Sexuelle Gewalt: Praxisorientierte Aufklärung ist nötig

Das Präventionsbüro Ronja am Beginenhof Westerburg wird seit rund einem Jahr von Diplom-Sozialpädagogin Claudia Wienand geleitet. Die 41-Jährige hat die Nachfolge von Mareike Willwacher angetreten, die diese Stelle sechs Jahre lang ausfüllte. Ihr Anliegen: Kinder vor sexualisierter Gewalt schützen! Dabei haben Präventions- und Aufklärungsarbeit große Bedeutung.

Bei ihrer Arbeit setzt Wienand auch Puppen ein, um leichter ins Gespräch zu kommen.

Foto: Röder-Moldenhauer – roe

Frau Wienand, warum haben Sie sich für diese Stelle beworben?

Leider ist es auch in unserer aufgeklärten Gesellschaft noch nicht selbstverständlich, für das leibliche, geistige und seelische Wohlergehen der Kinder ausreichend zu sorgen. Mit meiner Arbeit möchte ich dazu beitragen, dass Kinder Schutz und Hilfe erfahren.

Das Präventionsbüro wurde 1998 gegründet. Hat die Bedeutung von Prävention im Laufe der Jahre zugenommen?

Meiner Meinung nach ja, denn obwohl das Wissen der Bevölkerung steigt, nimmt die Zahl der Übergriffe nicht ab. Die Methoden verändern sich, die Täter werden erfinderischer, Strategien perfider und sind schwerer zu durchschauen.

Meiner Erfahrung nach haben die Kinder und Jugendlichen heutzutage ein immenses theoretisches Wissen, aber der Bezug zur eigenen persönlichen und praktischen Lebenswelt wird oft nur unzureichend vollzogen. Eine ganz konkrete und praxisorientierte Aufklärung ist darum dringend geraten.

Welche Akzente setzen Sie in der Präventionsarbeit?

Zurzeit ist die Information über K.O.-Mittel ein großes Thema. Ich biete Aufklärungsveranstaltungen an Schulen an. Darüber hinaus besteht das Angebot, über sexualisierte Gewalt zu sprechen und als Ansprechpartnerin bei Beratungsbedarf vor Ort zu sein. Auch über Informationsveranstaltungen für Erwachsene (beispielsweise Elternabende in Kindergärten, Schulen, Eltern-Kind-Gruppen) oder Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit setze ich Akzente. Ich möchte den Kontakt zu den Schulsozialarbeitern intensivieren und die Kooperation mit den Jugendzentren ausbauen.

Worum geht es speziell in der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen?

Damit sich Mädchen und junge Frauen frühzeitig vor grenzverletzendem Verhalten schützen können, müssen sie lernen, sich selbst zu behaupten und Machtstrukturen zu durchschauen. Denn je besser ich meine Grenzen kenne und diese adäquat vertreten kann, desto seltener werde ich übergriffigem Verhalten ausgesetzt.

Welche Projekte haben Sie vor?

Vorrangig wird das Begleitheft zu dem von meiner Vorgängerin in Kooperation mit dem Filmclub des Jugendzentrums Westerburg gedrehten Film "K.O. in der ersten Runde" in Druck gehen.

In Kooperation mit Pro Familia Hachenburg wird gerade ein Präventionskonzept zu einer neuen Gewaltform erarbeitet: Wir wollen über die Methode der "Loverboys" aufklären, die hauptsächlich über das Internet junge Mädchen aus allen sozialen Schichten ansprechen, ein Vertrauensverhältnis zu ihnen aufbauen und sie schließlich zur Prostitution und Pornografie zwingen. Genau wie bei den K.O.-Mitteln bleiben die Täter aus Angst und Scham der Opfer oft von Konsequenzen verschont. Die Medienkompetenz vieler Jugendlicher muss hier gefördert werden.

Ebenfalls mit Pro Familia und HIBA e.V. Kreis Altenkirchen (Hilfen für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige) soll noch diesen Herbst ein Aktionstag zum Thema "Behinderung und Liebe" stattfinden.

Gibt es ein Leitspruch, dem Sie bei Ihrer Arbeit folgen?

Folgendes Zitat von Luisa Francia habe ich von einer Fortbildung als Leitspruch mitgenommen: "Wenn das Recht einer jungen Frau auf Unversehrtheit wirklich ernst genommen würde, gäbe es Selbstverteidigung für Frauen als Schulfach. Stattdessen lernen wir nach wie vor Anpassung."

Wo finden Sie Ausgleich zu Ihrer Tätigkeit?

In erster Linie zu Hause bei meinem Mann und meinen drei Kindern. Da ist immer was los, selten Ruhe. Probleme und Sorgen aus der Arbeit sind da schnell verdrängt. Frischen Wind für den Kopf und neue Ideen finde ich bei Spaziergängen oder beim Laufen im Wald, oft auch in einem guten Buch. Kollegiale Supervision bekomme ich von meinen Kolleginnen des Frauenzentrums.

Das Gespräch führte Angela Baumeier