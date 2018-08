Eine hübsche und seltene Reiherart lässt sich derzeit an der Westerwälder Seenplatte beobachten: der Seidenreiher. Der mit dem heimischen Graureiher verwandte Vogel fällt durch sein schneeweißes Gefieder auf. Dem Seidenreiher darin sehr ähnlich ist der deutlich größere Silberreiher, den man ebenfalls außerhalb der Brutzeit an der Westerwälder Seenplatte beobachten kann. Während der Seidenreiher einen schwarzen Schnabel hat, ist dieser beim Silberreiher gelblich. Außerdem hat der Seidenreiher noch gelbliche Füße an den schwarzen Beinen, die aber meistens im Flachwasser verborgen sind.

Der Seidenreiher kommt in Rheinland-Pfalz nicht als Brutvogel vor, ist aber in jüngster Zeit an guten Vogelrastplätzen zwar selten, aber landesweit doch relativ regelmäßig auf dem Durchzug zu beobachten. Dazu ...

