Schneidermeister Winfried Abresch ist mit seiner Nähmaschine beim DFB immer wieder gefragt

Für die U17-Nationalmannschaft legte sich Schneidermeister Winfried Abresch im Sporthotel am Chiemsee mächtig ins Zeug. Über Nacht erledigte er die nötigen Änderungsarbeiten.

Langenhahn – Gefühlte 100-mal war Winfried Abresch seit 1994 bereits für den Deutschen Fußball-Bund im Einsatz, und jedes Mal ist es für ihn einfach das Größte, was einem Schneidermeister passieren kann. Er wird gerufen, um den Fußballstars zu einem perfekten Aussehen zu verhelfen – sprich: die Hosen oder Jacketts so anzupassen, dass sie perfekt sitzen. Nebenbei, während er die Beinlänge misst, den Stoff absteckt oder an seiner Nähmaschine sitzt, kommt er gerne mit den „Jungs“ ins Plaudern.

So wie jüngst mit dem talentierten Nachwuchs. Erst wenige Tage ist es her, dass der 68-Jährige mit Garn aller Sorten, Scheren, zwei Nähmaschinen, Bügeleisen, Bügelbock und mehrere Maßbänder in ein Sporthotel an den Chiemsee fuhr. Sein Auftrag lautete: Beim Einkleiden der U17-Nationalmannschaft behilflich sein. „Wir freuen uns, dass Sie für Änderungsarbeiten wieder zur Verfügung stehen“, schrieb ihm Jan Fritsche (Team-Manager (U15-U21, Deutscher Fußballbund).

Die Aufträge erhält Abresch zumeist erst wenige Tage vor dem Einkleidungstermin. „Im vergangenen Jahr war ich sechsmal für den DFB im Einsatz, immer am Wochenende“, verrät er. „Das macht Spaß, es werden auch mal Witzchen gemacht“, begründet der Fußballfan, warum er seine Freizeit dafür einsetzt. Zwar hat Abresch vor drei Jahren seinen legendären Hosenshop in Westerburg geschlossen, der immer mehr als nur ein Fachgeschäft war und oft als Kommunikationszentrum in Sachen Fußball fungierte – aber die Nähnadel hat er deshalb noch nicht aus der Hand gelegt. Statt sich als Rentner zur Ruhe zu setzen, eröffnete er an seinem Wohnhaus in Langenhahn eine kleine „Nähbude“. Und die läuft so gut, dass er im Herbst 2011 sogar eine neue Auszubildende zu sich holte. Ehrensache, dass er Laura Jordan nebenbei für den Fußball begeistert hat. „Ich möchte beim nächsten Einkleidungstermin unbedingt mitfahren“, verrät die junge Frau.

In dem Sporthotel am Chiemsee wurde kurzerhand ein Konferenzraum zur Nähstube umfunktioniert. Zum Team gehörten neben 22 Spielern auch Physiotherapeuten, Ärzte, Trainer und Präsidiumsmitglieder. „Die Jungs waren unglaublich nett und höflich, bedankten sich sogar“, erinnert sich Abresch mit Freude. Im „7er-Pack“ marschierte das Team in den Schneidersalon ein, wobei auf jeden eine silbergraue und eine hellbeige Anzughose warteten. Quasi über Nacht erfüllte Abresch seinen Auftrag, kürzte Hosenbeine, passte wenn nötig den Bund an. Dass er die Aufgabe so schnell erledigen konnte, ist auch seinem Assistenten zu danken. Dieses Mal war es Michael Köbrich (Rotenhain), der dem Meister zu Hand ging.

Natürlich fieberte Abresch dann bei der EM mit „seinen“ Jungs mit, verpasste keine Spielübertragung. Dass sie das entscheidende Endspiel dann im Elfmeterschießen verloren, schmerzt. „Ich hätte heulen können. Die armen Buben“, bekennt der 68-Jährige.

Doch das Team, das „ihrem“ Schneidermeister ein signiertes T-Shirt schenkte, hat ja die sportliche Zukunft noch vor sich. Auf dem Weg nach ganz oben werden sie ganz sicher von dem Westerwälder mit seinen goldenen Händen begleitet. Von unserer Reporterin Angela Baumeier