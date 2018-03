Schneechaos auf Wäller Autobahnen: Wann greift der Notfallplan?

Blitzeis, starke Schneefälle, spiegelglatte Straßen. Auf den Autobahnen geht nichts mehr: Lastwagen stehen quer, Unfälle sorgen für lange Staus, Räumfahrzeuge und Rettungsdienste können sich keinen Weg durch das Schneechaos bahnen. Für Tausende Autofahrer gibt es über Stunden kein Fortkommen. Vielen geht der Sprit aus, Heizungen fallen aus. Die frierenden Insassen haben nicht genug zu essen und zu trinken. Ein Albtraum. Genau dieses Szenario wurde im Westerwald in der Nacht des 21. Dezember 2001 für Tausende Autofahrer auf der A 48 und A 3 Realität. Doch heute, 16 Jahre danach, sind Feuerwehren und Rettungskräfte gut vorbereitet. „Das wird uns nicht mehr passieren. Wir sind für solche Notfälle gerüstet“, betont Kreisfeuerwehrinspekteur Axel Simonis.

Plötzliche Wintereinbrüche – hier ein nahe der Abfahrt Linz aufgenommenes Bild vom 17. Januar – sorgen immer wieder für Rutschpartien und lange Staus auf der A 3. Für besonders schwere Lagen haben Feuerwehren und Rettungskräfte einen Notfallplan.

Foto: Thomas Frey/dpa

Denn die Ereignisse von 2001 veranlassten Polizei und Feuerwehr, den „Notfallplan Schneechaos“, der heute „Einsatzplan Versorgung Autobahn“ heißt, aufzustellen. „Wir wussten damals, wir müssen etwas tun“, erinnert sich Simonis. Der Plan gilt heute für den Westerwaldkreis und den Kreis Neuwied und ist für Katastrophenlagen bei Eis und Hitze auf den Autobahnen A 3 und A 48 gedacht. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert Axel Simonis den Notfallplan und die einzelnen Alarmstufen.

Im Katastrophenfall informiert die Autobahnpolizei Montabaur ihren Leiter sowie Kreisfeuerwehrinspekteur Simonis und seinen Neuwieder Kollegen, den Leiter der Autobahnmeisterei und den Fachberater der Polizeidirektion Montabaur über Krisensituationen auf den Autobahnen A 3 und A 48, sprich, wenn sich durch Witterung oder Unfälle Großschadenslagen mit lang andauernden Verkehrsstaus abzeichnen. Auch der Organisatorische Leiter des Kreises und der Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerkes Montabaur (THW) werden alarmiert und zu dieser „Gesamteinsatzleitung“ hinzugerufen. „Alle Zuständigen treffen sich schnellstmöglich in den Räumen der Autobahnpolizei in Heiligenroth, um die Lage und die weiteren Maßnahmen zu besprechen“, erklärt Simonis.

Sitzen auf der A 3 oder A 48 Autofahrer nach einem Unfall für längere Zeit fest und müssen versorgt werden, so werden in Alarmstufe 1 zunächst die Hilfsorganisationen wie Deutsches Rotes Kreuz, Rettungsdienst, THW, Johanniter oder Malteser zu Hilfe gerufen. „Die Einsatzkräfte versorgen die Autofahrer mit Getränken, aber auch mit Kraftstoff, kümmern sich um kleinere Kinder und alte Menschen und versorgen die Wartenden im Notfall medizinisch“, erklärt Simonis. Bei großer Hitze werden weitere Kräfte hinzugezogen. „Dann verstärken wir die Maßnahmen und gehen systematisch den gesamten Stau ab“, erklärt er.

Bei einem plötzlichen heftigen Wintereinbruch tritt Alarmstufe 2 in Kraft. „Jetzt ist die Lage ernst. Es drohen noch länger andauernde Staus und größere Versorgungsengpässe auf den Autobahnen. Dann müssen wir mit den Räumdiensten Platz schaffen und eine Fahrspur freiräumen“, erklärt Simonis. Nun trifft sich die Gesamteinsatzleitung mit den Wehrleitern aller betroffenen Verbandsgemeinden. Sind außer dem Westerwald und Neuwied weitere Landkreise betroffen, kommen auch die Kreisfeuerwehrinspekteure von Mayen-Koblenz und Limburg-Weilburg hinzu. Zur technischen Unterstützung wird der bei der Feuerwehr Selters stationierte Container „Einsatzleitung“ per Wechsellader zur Einsatzzentrale bei der Autobahnpolizei in Heiligenroth gebracht. „Das dauert ein bis zwei Stunden. Dann haben wir die Technik vor Ort und damit sichere Funk- und Telekommunikationsverbindungen zu allen Behörden und Stellen“, sagt Simonis.

In Stufe 2 werden Einsatzgruppen in Bereitschaft versetzt, die für die Rettung eingeklemmter Personen, das Löschen von Fahrzeugbränden, die Bergung von Fahrzeugen und Verkehrshindernissen und die medizinische Versorgung zuständig sind. Zwei weitere Einheiten kümmern sich um Räumlichkeiten zur Unterbringung der festsitzenden Autofahrer, um Decken und um die Versorgung der Betroffenen mit Essen und Trinken. Alle Feuerwachen im Katastrophengebiet sind nun besetzt.

Hält die Katastrophe mehr als einen Tag an und spitzt sich die Krisensituation mit schweren Unfällen im Staubereich, Behinderungen, medizinischen Notlagen und Versorgungsproblemen dramatisch zu, gilt Alarmstufe 3. „Dann müssen wir mit schwerem Gerät tätig werden, um eine Spur freizuräumen, damit die Rettungskräfte durchkommen und der Verkehr weitergeleitet werden kann“, so Simonis. „Tausende Menschen sitzen nämlich auf der Autobahn fest“, skizziert er das Szenario. Viele haben Panik, wollen wissen, wie es weitergeht. Jetzt werden alle Feuerwehren entlang der A 3 und A 48 alarmiert, alle Sanitätsdienste und das THW sind mit im Einsatz, der vom Kreisfeuerwehrinspekteur koordiniert wird. „Das wäre der Super-GAU, den wir zum Glück noch nie hatten“, zieht Simonis Bilanz. Doch es sei beruhigend, für alle Fälle gerüstet zu sein.

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr