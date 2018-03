1 von 7

Völlig ausgebrant ist eine Scheune am Montag in Winkelbach. Die Feuerwehr konnte einen weiteren Scheunenanbau durch ein schnelles Eingreifen erhalten. Da die ausgebrannte Scheune einsturzgefährdet ist, soll sie noch am Nachmittag. An einem Angrenzendem Wohnhaus sind zwei Fenster geborsten, wodurch Rauch in die Wohnung eindrang. Die Kriminalpolizei will die Brandursache ermitteln.

Foto: Sascha Ditscher