Scharlatanerie oder wahres Wundergerät? Youtube-Kanal-Betreiber muss sich vor dem Amtsgericht Westerburg verantworten

Ein deutscher Journalist und Dokumentarfilmer, der in den Jahren von 1998 bis 2007 als Honorarprofessor an einer Universität arbeitete, muss sich am Amtsgericht in Westerburg verantworten. Er wurde angezeigt, weil er für ein Produkt mit dem Namen Geno62 sonic die Werbetrommel werben soll, für ein laut Hersteller „revolutionäres Gerät fernab der Angebote der klassischen Pharmaindustrie“ – das angeblich nicht das hält, was es verspricht, so etwa die Heilung von Krebs. Ein erster Prozesstermin musste jedoch abgesagt werden. Der Angeklagte ist krank.

Für das umstrittene Gerät wird im Internet weiterhin geworben, wie dieser Screenshot zeigt.

Die akustische Informationstechnologie, Geno62 sonic genannt, sei die Medizin von morgen, behauptet der Miterfinder des Gerätes im Gespräch mit dem Beschuldigten auf dem Youtube-Kanal Querdenken TV, einem nach eigenen Angaben „nonkonformen und freigeistigen TV-Portal“, das dieser seit dem 1. November 2013 betreibt und das auch als Werbeplattform für pseudo-medizinische Geräte anzusehen ist. Auf der Plattform wird aktiv für dieses Gerät geworben. Immer mehr Anwender, so wird behauptet, würden von ihren positiven Erfahrungen mit dem Geno62-Sonic bei Krebs- und Tumorerkrankungen berichten, so erzählt beispielsweise eine Heilpraktikerin vor laufender Kamera von ihren „faszinierenden Ergebnissen“ bei ihrer Anwendung des Geräts. Unter anderem habe sie angeblich nach nur wenigen Anwendungen auf eine Chemotherapie verzichten können.

Der angebliche Miterfinder, ein international in Erscheinung tretender Geschäftsmann für eben solche Geräte und deutsch-venezuelanischer Staatsbürger, behauptet weiter, dass „der Arzt der Zukunft keine Krankheiten mehr heilen, sondern den Körper zur Selbstheilung mittels akustischer Informationstechnologie stimulieren wird“. Man gehe zwar davon aus, dass sich diese Technologie in einigen Jahrzehnten durchgesetzt haben wird, derzeit aber noch auf enorme Widerstände stoße. Dies liege daran, dass die akustische Informationstechnologie vergleichsweise preiswert und vielseitig einsetzbar sei, in einem Markt der derzeit noch von Pharmazeutika und Behandlungsmethoden dominiert werde und Milliardenumsätze in die Kassen der Pharmaindustrie spüle.

Geld in die Kassen spült aber auch das von dem Befragten angeblich mitentwickelte Geno62 sonic, das über den Youtube-Kanal geordert werden kann – und zwar in die Kassen des mutmaßlichen Miterfinders und des Youtube-Kanal-Betreibers. So müssen für das Therapeuten-Set stolze 3998 Euro hingeblättert werden. Eine günstigere Variante inclusive CD und Buch „Die Gefährlichkeit des positiven Denkens“ gibt es für 1998 Euro. Und: Ein Set wird sogar in limitierter Sonderedition von nur 100 Stück angeboten, alle Exemplare mit handsignierter Widmung.

Doch der Youtube-Kanal-Betreiber ist derzeit verhandlungsfähig, was auch durch ein fachpsychologisches Gutachten bestätigt worden sei, hieß es auf WZ-Anfrage am Amtsgericht in Westerburg. Am 30. Juni 2017 erlitt der Angeschuldigte offenbar eine Stammganglienblutung, eine Form einer Hirnblutung an der Schädelbasis, die der Mann als „Schlaganfall im Stammhirn“ schilderte. Ein angesetzter Termin bei der Westerburger Justiz musste deshalb abgesagt werden. In einer Stellungnahme auf seinem TV-Kanal hatte der Beschuldigte indes behauptet, von den Ärzten aufgegeben worden zu sein. „Völlig gesundet“ sei er dagegen mittels Behandlung durch einen Medizinlaien, und er fühle sich nun „wie ein Neugeborener“.

Auf Grundlage dieses Youtube-Videos hatte das Gericht das Erscheinen des Mannes zum anberaumten Termin angeordnet. Die Verteidigung legte jedoch ein fachpsychologisches Gutachten vor, aus dem hervorgeht, dass der Angeschuldigte für einen längeren Zeitraum nicht verhandlungsfähig sein wird. Sollte das Verfahren stattfinden, dürfte vor allem die Frage von Interesse sein, inwieweit eine Wirksamkeit des Geno62-sonic bei Krebs nachgewiesen oder nicht nachgewiesen werden kann. Das wiederum wird dann sicherlich ein Fall für die Gutachter werden.

Von unserem Redakteur Michael Wenzel