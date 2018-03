Russischer Atomkonzern kauft Fuhrländer

Ungewöhnliche „Energiewende“ im Westerwald: Der Waigandshainer Öko-Pionier Joachim Fuhrländer hat sein Windkraft-Unternehmen ausgerechnet an den russischen Atomstrom-Riesen Rosatom verkauft. Das meldet das Wochenmagazin „WirtschaftsWoche“ in seiner neuesten Ausgabe unter der Schlagzeile „Ausverkauf der Öko-Branche“.

Liebenscheid – Ungewöhnliche „Energiewende“ im Westerwald: Der Waigandshainer Öko-Pionier Joachim Fuhrländer hat sein Windkraft-Unternehmen ausgerechnet an den russischen Atomstrom-Riesen Rosatom verkauft. Das meldet das Wochenmagazin „WirtschaftsWoche“ in seiner neuesten Ausgabe unter der Schlagzeile „Ausverkauf der Öko-Branche“.



Rosatom, ein staatliches Unternehmen, sei über Tochterunternehmen in die deutsche Windkraftbranche eingestiegen, berichtet das Magazin. Unternehmensgründer Joachim Fuhrländer hat demnach seine gesamten Anteile an der Fuhrländer AG mit Standort Liebenscheid im Westerwald an ein Konsortium um den ukrainischen Metallkonzern Energomashspetsstal verkauft, der zum Rosatom-Konzern gehört. Die russisch-ukrainischen Investoren halten dem Bericht zufolge nun knapp 80 Prozent an Fuhrländer, immer noch einer der größten Windkraftanlagen-Hersteller Deutschlands.

Im Mai hatte Fuhrländer in schwieriger Lage einen Großauftrag gemeldet: Ein langjähriger Kunde aus der Ukraine habe 20 Windkraftanlagen mit je 2,5 Megawatt Leistung bestellt. Als Auftraggeber nannte das Unternehmen Maksym Yefymov, „Generaldirektor eines großen Metall verarbeitenden Unternehmens in der Ukraine, der mit Fuhrländer bereits lange über ein Joint Venture verbunden ist“.

Der Aufsichtsrat der Fuhrländer AG ist nun aktuell um zwei Mitglieder ergänzt worden: Maksym Yefymov und Gennadiy Molchanov. Yefymov, geboren 1974 in Petropavlovsk (Kasachstan), ist seit 2007 Generaldirektor eben gerade der Energomashspetsstal! Er gehört dem Unternehmen in unterschiedlichen Führungspositionen bereits seit 1999 an. Gennadiy Molchanov, geboren 1971, ist Rechtsanwalt und Seniorrechtsberater der Holdinggesellschaft Region LLC in Kiew. Unverändert gehören dem Aufsichtsrat an: Vorsitzender Rudolf Scharping, sein Stellvertreter Klaus Geerdts und Willi Balz.

Dazu passt, das Fuhrländer als erstes Unternehmen in der Branche der erneuerbaren Energien mit ukrainischen Partnern eine Baugenehmigung für ein Fertigungswerk in Kramatorsk bekommen hatte. Die Anlagen in der Ukraine wurden gerade eingeweiht.

Schon seit dem Frühjahr hatte sich die Entwicklung angedeutet: Fuhrländer kündigte an, jede zehnte der weltweit 700 Stellen abzubauen, davon 50 bis 60 Stellen an den Westerwälder Standorten Liebenscheid am Siegerland-Flughafen und Waigandshain. Grund für die Entlassungen waren der sinkende Umsatz, der unter die 200-Millionen-Euro-Marke fiel, und Verluste in zweistelliger Millionenhöhe. Nicht antasten wollte Joachim Fuhrländer bei den Sparmaßnahmen die rund 150 Auszubildenden, wie er unserer Zeitung damals sagte. Neben den überproportional vielen Azubis stellte der bekennende Christ auch immer wieder benachteiligte Menschen in sein Unternehmen ein. Zudem engagierte er sich in der und für die Region. So kaufte er vor Jahren das kleine Gasthaus auf der Fuchskaute, der höchsten Erhebung des Westerwaldes, und zwischen den Standorten Waigandshain und Liebenscheid gelegen, und erweiterte es um eine prächtige Kulturscheune.

In jüngster Zeit waren dann weitere Einzelheiten aus dem Unternehmen an die Öffentlichkeit gedrungen: Im Mai wurde bekannt, dass der 52-jährige Gründer und Mehrheitsaktionär aus dem Vorstand „seiner“ Firma ausgeschieden ist. Werner Heer wurde zum Vorstandschef berufen. Er war erst im Januar vom Industrienähmaschinenhersteller Dürrkopp-Adler geholt worden war, muss nun aber bis zum Jahresende wieder seinen Stuhl räumen, erfuhr die „WirtschaftsWoche“. Der Sanierungsexperte soll durch einen Manager der Windbranche ersetzt werden.

Über die Folgen der Übernahme für die Arbeitsplätze insbesondere in der Region wurde noch nichts bekannt. Fuhrländer hat für den Mittwoch zu einer Pressekonferenz eingeladen, bei der die neue Geschäftsführung vorgestellt und die aktuelle Situation und die neue Strategie dargestellt werden sollen. mm