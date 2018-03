Riesentrompete ist passé: Jetzt planz Wirges einen "Pfad der Sinne"

Über Monate hat die Debatte über die Riesentrompete, die als Kunst-am-Bau-Projekt das Dach des Wirgeser Bürgerhauses zieren und die Lüftungsanlage verdecken sollte, den Stadtrat in Atem gehalten und für Medieninteresse gesorgt. Dieses Kapitel ist nun beendet, Kunst am Bau noch nicht.

Auf dem Dach des Wirgeser Bürgerhauses wird es keine Riesentrompete als Kunstobjekt geben. Die Lüftungsanlage bleibt damit, wie sie ist. Einzig eine Absturzsicherung muss nachträglich angebracht werden. Das Kunst-am-Bau-Projekt soll nun auf dem Außengelände verwirklicht werden.

Foto: Stephanie Kühr

Seitdem der Rat Anfang November 2017 das entsprechende Kunst-am-Bau-Verfahren aufgehoben und beschlossen hat, einen neuen Wettbewerb auszuloben, ist der Trompeten-Entwurf namens „Festspielhaus“ der Mainzer Künstlergruppe „conhereos“ endgültig vom Tisch. Stattdessen hat der Wirgeser Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, einen „Generationen zusammenführenden Pfad der Sinne“ als Kunst-am-Bau-Projekt auf der Grünfläche vor dem Bürgerhaus anzulegen. Die Kosten für das Vorhaben liegen bei 40.000 Euro.

Dies hatte im Vorfeld der Sitzung eine Kommission aus Ratsmitgliedern angeregt und die Ausschreibungskriterien definiert. Um Pannen zu vermeiden, wurde der Ausschreibungstext im Detail mit dem zuständigen rheinland-pfälzischen Finanzministerium und der ADD sowie mit den beteiligten Künstlerverbänden abgestimmt. Der Stadtrat stimmte dem Text nun einmütig zu. Damit das zweite Wettbewerbsverfahren nicht wie das erste mit einem Eklat endet, beschloss der Rat im Wortlaut: „Nach Abschluss des Wettbewerbes wird der Entscheidung der Jury gefolgt und das Gewinnerkunstwerk beauftragt.“ Nach Angaben des Wirgeser Stadtbeigeordneten Walter van't Hoen, der das Wettbewerbsverfahren für die Stadt leitet, soll die Ausschreibung in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Dann können sich die Künstler bewerben und ihre Vorschläge einreichen. Alle Arbeiten, die dem Preisgericht vorgelegt werden, werden mit einem Honorar von 500 Euro vergütet.

Vom Tisch: Der Entwurf einer Riesentrompete für das Dach des Wirgeser Bürgerhauses kommt nun endgültig nicht mehr zu Zug. Foto: Architekturbüro

Der „Pfad der Sinne“ wird vom Vorplatz am Haupteingang des Bürgerhauses über die angrenzende Wiesenfläche bis hin zu den Spielgeräten verlaufen. Dabei soll der Weg möglichst viele Sinne ansprechen: Sehen, Fühlen, Hören, Riechen und Schmecken. Die Künstler sollen dabei Materialien aus der Region wie Holz, Ton und Glas verwenden, die witterungsbeständig sind, heißt es im Ausschreibungstext. Die Realisierung des ausgewählten Kunst-am-Bau-Projektes wird gemeinsam mit einem Architekten und einem Statiker erfolgen; die dafür anfallenden Kosten ebenso wie die Ausgaben für die Erdarbeiten beim Wegebau und für die Fundamentarbeiten bezahlt die Stadt separat. Der Pfad soll so pflegeleicht sein, dass der Hausmeister die Anlage pflegen und warten kann, heißt es weiter.

Das nun beginnende zweistufige Wettbewerbsverfahren sieht so aus: Nach der öffentlichen Ausschreibung des Kunst-am-Bau-Projektes können frei schaffende Künstler ihre Projektstudien und Entwürfe bis Donnerstag, 15. Februar, 13 Uhr, bei der Stadt einreichen. Dabei nehmen Stadtbürgermeister Andreas Weidenfeller und Martin Menges von der Bauverwaltung der VG Wirges als Vorprüfer die Vorschläge unter die Lupe und prüfen, ob sie den Teilnahmebedingungen entsprechen. Die eingereichten Projektstudien werden in der ersten Bewerbungsphase von einem siebenköpfigen Auswahlgremium aus Vertretern von Künstlern und Künstlerverbänden, des Finanzministeriums und der Stadt begutachtet. Das Gremium lässt maximal fünf Bewerber zur zweiten Jury-Phase zu. Dann sind die Künstler gefordert, bis zum Abgabetermin 23. Februar ihre Modelle einzureichen und Angaben zu Hintergrund, Material, Herstellungstechnik und Montage zu machen. Das siebenköpfige Preisrichtergremium wird am 25. April tagen und einen Siegerentwurf küren. Im August soll der Pfad der Sinne fertig sein. „Ich bin neugierig, was die Künstler daraus machen. Es ist eine spannende Aufgabe“, sagt van't Hoen. Der Stadtbeigeordnete ist überzeugt, dass sich trotz des schwierigen ersten Verfahrens viele Künstler beteiligen werden. Auch die Mainzer Künstlergruppe conhereos will er zum Mitmachen einladen.

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr