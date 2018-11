Unmittelbar nach dem Brand des ICE 511 am 12. Oktober bei Dierdorf wurde viel spekuliert. Von einer monatelangen Sperrung der Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main war schnell die Rede. Doch nun ist klar: Ab Sonntag, 18. November, sind beide Gleise an der Brandstelle wieder vollbefahrbar. Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, werden die Instandsetzungsarbeiten planmäßig abgeschlossen. „Ab dem 18. November wird über die Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/ Main wieder das reguläre Zugangebot gefahren – wie vor dem Brand des ICE 511 am 12. Oktober“, teilt eine Bahnsprecherin mit.

Derzeit finden Restarbeiten auf einem 14 Metern langen Teil am Nachbargleis des eigentlichen Brandgleises statt. Der Beton härtet nach Bahnangaben aktuell noch aus. Zudem werden am Wochenende Probefahrten durchgeführt, um ...

Lesezeit für diesen Artikel (557 Wörter): 2 Minuten, 25 Sekunden

