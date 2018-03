Rennerod plant langfristig: VG-Werke beugen Sanierungsstau vor

Ein Großteil der Abwasserkanäle der Verbandsgemeinde Rennerod sind jetzt "durchfahren", teilte Bürgermeister Gerrit Müller dem Verbandsgemeinderat Rennerod mit. Jährlich soll in die Wirtschaftspläne ein Betrag eingestellt werden, um die nötigen Sanierungen zu finanzieren und einen Sanierungsstau zu verhindern.

Außerdem wird sich die Verbandsgemeinde an Straßenbaumaßnahmen anhängen, die in Ortsgemeinden geplant sind. "Damit werden wir Synergieeffekte nutzen", fuhr Müller fort. Außerdem teilte er mit, dass die energetische Optimierung der Kläranlage Rennerod läuft. Dadurch werden auch die benötigten Stromkosten weiter reduziert werden können.

Insgesamt stellte der Bürgermeister bei der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates den Mitarbeitern der Eigenbetriebe ein großes Lob aus: Wie die Jahresberichte 2015 zeigen, sei "alles in bester Ordnung, die Ergebnisse können sich sehen lassen", stellte er fest. Sowohl im Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung als auch beim Betriebszweig Wasserversorgung wurden bessere Ergebnisse erzielt als geplant. In seiner Stellungnahme sprach Karl-Heinz Stinner (CDU) daher auch von einer erfreulichen Entwicklung. "Wir können davon ausgehen, dass die Werke auch künftig in der Lage sein werden, den Bürgern gutes Trinkwasser zu moderaten Preisen zur Verfügung zu stellen", prognostizierte er. Für den Abwasserbereich stellt er fest, dass nach Jahren der Konsolidierung in den kommenden Jahren in die Sanierung investiert werden müsse.

Unter Dach und Fach ist nun die fünfte punktuelle Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der VG. Sie wurde im Dezember 2012 beschlossen und konnte nun nach fast vier Jahren beendet werden, nachdem die Zustimmungen der Ortsgemeinden vorlagen. Jetzt kann der Plan der Kreisverwaltung vorgelegt werden.

Umfangreiche Neuerungen stehen bei der Umsatzbesteuerung der Kommunen an, stellte Gerrit Müller fest. Hintergrund ist, dass das Umsatzsteuergesetz an europäisches Recht angepasst wurde. Da es aber noch zu viele Unwägbarkeiten und keine ersichtlichen Vorteile dabei gibt, entschied sich der VG-Rat dafür, noch beim alten Gesetz "zu bleiben". Diese Möglichkeit besteht, da der Gesetzgeber den betroffenen juristischen Personen im öffentlichen Recht das Wahlrecht eingeräumt hat, ob sie das neue Recht ab 2017 anwenden wollen oder noch bis einschließlich des Jahres 2020 nach bisherigem Recht behandelt werden wollen. Im kommunalen Bereich betroffen sind davon die einzelnen Gebietskörperschaften, Zweckverbände, Jagdgenossenschaften, Anstalten des öffentlichen Rechts oder Stiftungen.

Schließlich stimmte der Verbandsgemeinderat Rennerod noch dafür, die Mustergeschäftsordnung für Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung als Geschäftsordnung des Verbandsgemeinderates zu beschließen. Mit diesem dynamischen Beschluss, so erläuterte Gerrit Müller, entfällt die Notwendigkeit zu immer neuen Anpassungen: "So haben wir die jeweils gültige Fassung als die unsere".

Von unserer Reporterin Angela Baumeier