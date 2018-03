Rechtsstreit geht weiter: Betreiber von Sporthotel muss nun vor Gericht

Der Rechtsstreit um die Zukunft des Sporthotels in Ransbach-Baumbach spitzt sich weiter zu. Nun muss sich der Betreiber des Hotelkomplexes, der mit seiner Tennishalle ein wichtiger Anlaufpunkt für Tennisspieler aus der Region ist, vor Gericht verantworten. Grund ist eine Räumungsklage seitens des Eigentümers (unsere Zeitung berichtete). Dieser beklagt unter anderem Pachtrückstände. Der Betreiber weist dagegen sämtliche Anschuldigungen zurück.

Das Sporthotel in Ransbach-Baumbach ist ein beliebtes Ziel für Tennisspieler. Doch nun läuft eine Räumungsklage. Foto: Verena Hallerman

Die Verhandlung soll nach derzeitigen Informationen des Landgerichts Koblenz im April erfolgen. Was würde eine Schließung des Hotels für die Tennisvereine bedeuten? Unsere Zeitung hat bei einigen Spielern nachgefragt.

Hintergrund: Das Sporthotel in Ransbach-Baumbach gehört Arno Pecci von der gleichnamigen Immobilienverwaltung. Er wirft dem Betreiber des Sporthotels, das in den Händen der Kalider UG (früher Kalider GmbH) liegt, vor, Mietschulden im sechsstelligen Bereich zu haben. Derzeit läuft eine Räumungsklage. Der Betreiber weist die Anschuldigungen zurück, seine Anwälte halten die Klage für unzulässig. Der Beklagte sei nicht parteifähig, argumentieren sie.

Die Tennisvereine in der Region sehen einer potenziellen Räumung des Sporthotels mit Besorgnis entgegen. Dazu gehört der Tennisclub Siershahn, der die Halle für seine Oberligamannschaften vorhalten muss. Derzeit trainieren zudem 20 der insgesamt 30 Jugendlichen jeden Winter dort. Auch einige Erwachsene haben dort gebucht, berichtet Herbert Rohland, zweiter Vorsitzende des Tennisclubs. „Das hätte für uns erhebliche Folgen, wenn die Anlage schließen würde“, betont das Vorstandsmitglied. „Es wäre schwer, eine Alternative zu finden.“ Eine Möglichkeit wäre auf den drei überdachten Plätzen von Center Sports zu trainieren. Allerdings sei da die Nachfrage sehr hoch, meint Rohland.

Hubert Steuder spielt jetzt schon seit etwa 14 Jahren bei den Tennisfreunden Ransbach-Baumbach. In der Tennishalle am Sporthotel trainiert er nicht. Er trifft sich mit befreundeten Spielern in der Halle in Höhr-Grenzhausen. Dennoch weiß er sehr wohl um die Bedeutung des Sporthotels. Gerade die älteren Spieler trainieren dort häufig, erzählt Steuder. „Es gibt Leute bei uns, die die Halle dort sehr rege nutzen“, sagt er. „Es wäre schade, wenn es das Angebot nicht mehr geben würde.“ Insbesondere an Sonntagen im Winter nutzen die Tennisfreunde in Ransbach-Baumbach das Sporthotel für ein lockeres Spiel. Michael Klein weist zudem auf die „enorme Bedeutung“ für die Nachwuchsspieler hin. „Das ist die einzige Halle, wo Vereine eigene Trainer hinschicken können“, sagt Klein. „Alle anderen Hallen machen das gewerblich.“ Klein betont darüber hinaus, dass die Vereine darauf angewiesen sind, dass insbesondere die jungen Tennisspieler auch im Winter trainieren können, denn „sonst verlieren die Jugendlichen schnell wieder die Begeisterung“.

Auch bei anderen Vereinen löst die potenzielle Schließung des Sporthotels Bestürzung aus. Unter anderem der Tus Hilgert ist betroffen. „Ich und die Vertreter einer Vielzahl von Tennisvereinen und natürlich deren Mitglieder sind auf die Tennishalle angewiesen“, heißt es seitens eines dortigen Tennisspielers im Rahmen einer Stellungnahme an die Stadt Ransbach-Baumbach. „Das Training der Kinder und Jugendlichen ist in gewisser Weise gefährdet, weil es nicht klar ist, ob in allen Fällen Ersatz geschaffen werden kann“, führt der Spieler das Problem aus. Ähnlich positioniert sich der TC Nauort. In der Wintersaison 2016/2017 hätten 50 Tennisspieler, davon 25 Jugendliche, die Spiel- und Trainingsmöglichkeiten der Tennishalle Ransbach-Baumbach genutzt. „Die Tennishallen in der näheren Umgebung sind größtenteils, besonders zu Zeiten, an denen für Berufstätige und Schüler ein Spielbetrieb möglich ist, ausgebucht“, heißt es in einer weiteren Stellungnahme an die Stadt. „Nur in der Tennishalle Ransbach-Baumbach haben vereinseigene Trainer und Übungsleiter die Möglichkeit einen ganzjährigen Trainingsbetrieb zu gewährleisten.“

Das Sporthotel ist zudem Austragungsort für Turniere. Darunter hochkarätige Ranglistenturniere des Deutschen Tennisbundes für Senioren wie etwa der Westerwald-Cup. Erst kürzlich wurde dort das erste Weltranglistenturnier ausgetragen, bei dem Spieler aus 12 Nationen antraten. Wie es mit dem Sporthotel weitergeht, bleibt abzuwarten.

Ob das Sporthotel geräumt wird oder gar abgerissen, wie der Eigentümer bereits signalisiert hatte, ist noch unklar. Schon längst engagiert sich eine Bürgerinitiative für den Erhalt des Hotelkomplexes. Die Gerichtsverhandlung im April wird zunächst Klarheit über die rechtliche Grundlage zwischen Eigentümer und Pächter bringen. Die Stadt Ransbach-Baumbach plant währenddessen zwischen dem alten Baugebiet Fuchshohl und dem Schwimmbad ein Neubaugebiet für Familie und Zuzügler. dabei wurde das Areal des Sporthotels – auf Wunsch des Eigentümers – mit in die Planung aufgenommen.

Von unserer Redakteurin Verena Hallermann