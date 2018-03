Sie sollen in ihrer Wohnung überfallen und von drei Räubern stundenlang malträtiert worden sein. Doch ginge es nach dem Ehepaar aus Maxsain, wäre die Tat vom 20. Juni 2017 wohl ein Geheimnis geblieben. Warum? Weil der Familienvater seit seinem 14. Lebensjahr kriminell ist – und weil er nicht sonderlich viel von der Polizei hält. So hat es der 36-Jährige jetzt im Prozess am Landgericht Koblenz erklärt. „Ich hätte keine Aussage bei der Kripo gemacht, wenn die mich nicht wochenlang dazu genötigt hätten“, motzte der drahtige Mann vor Gericht und beteuerte mit breiter Brust: „Ich bin der Letzte, der zur Polizei geht!“

Seit vergangener Woche muss sich ein Trio für den Überfall in Maxsain vor Gericht verantworten. Dem mutmaßlichen Haupttäter (31) wirft die Staatsanwaltschaft darüber hinaus ein Dutzend weiterer Straftaten vor. So ...

Lesezeit für diesen Artikel (446 Wörter): 1 Minute, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.