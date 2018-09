Gerade ältere Menschen sind am Telefon häufig bevorzugte Opfer von Betrügern. Ein Fall, der sich in diesem Frühjahr in Nentershausen ereignete und bei dem eine alte Dame um ihr Geld und Wertgegenstände gebracht werden sollte, schlägt an Dreistigkeit dem Fass den Boden aus. Am Telefon hatten sich mehreren Personen über Tage hinweg der Frau gegenüber als Kriminalbeamte ausgegeben und mit massiven Drohszenarien versucht, sie zur Herausgabe ihres Vermögens zu bewegen. Nach einer fingierten Geldübergabe rasteten für zwei der mutmaßlichen Täter auf der A 3 die Handschellen ein. Seit gestern sitzen die beiden falschen Polizisten am Landgericht in Koblenz vor der 9. Großen Strafkammer in der Anklagebank. Mit von der Partie: reale Rechtsanwälte, ein hauptberuflicher und zwei ehrenamtliche Richter sowie ein überaus echter Staatsanwalt.

Die beiden Angeklagten, ein 48 Jahre alter Deutscher und ein 20-jähriger Türke, hüllen sich in Schweigen. Zum Tatvorwurf wollten beide keine Angaben machen, nur der Jüngere tätigte Aussagen zu seiner ...

Lesezeit für diesen Artikel (428 Wörter): 1 Minute, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.