Prozess um Drogen-Plantage in Wallmerod: War der Wohnungseinbruch in Wallmerod fingiert?

Im Prozess um die Cannabis-Indoor-Plantage in Wallmerod, in dem am Donnerstag eigentlich die Plädoyers und das Urteil erwartet worden waren, geht es noch einmal in die Beweisaufnahme. Geklärt werden soll, welche Mengen an Marihuana bei der Festnahme der Täter in Siegburg in welchem Umfang sichergestellt wurde. Ein Polizeibeamter soll hierzu am Mittwoch, 7. Februar, gehört werden.

Symbolbild. Foto: dpa

In einer Wohnung in Wallmerod war auf zwei Etagen eine Cannabis-Plantage angelegt worden, die allerdings im April 2016 nach einem Wohnungseinbruch, der möglicherweise fingiert war, von Unbekannten abgeerntet worden sein soll. Die „Diebe“ sollen fünf Männer aus der Türkei und Syrien gewesen sein, die sich seit Ende September 2017 in einem Prozess vor dem Landgericht Koblenz wegen illegalen Drogenhandels verantworten müssen (die WZ berichtete mehrfach). Während seit geraumer Zeit nach dem Betreiber der Indoorplantage gefahndet wird, müssen sich die fünf mutmaßlichen Einbrecher vor Gericht verantworten. Sie sollen 11,5 Kilogramm Cannabis aus dem Mietshaus geschafft haben, um es später im Ruhrgebiet zu barer Münze zu machen.

Nach dem bisherigen Prozessverlauf spielte das Geschehen sich aller Wahrscheinlichkeit nach wie folgt ab: Die Männer organisierten einen Transporter und stellten ihn auf dem Rastplatz in Mogendorf ab. In einem kleineren Fahrzeug kamen sie später dann aus Nordrhein-Westfalen in den Westerwald, holten den Hauptangeklagten in Montabaur ab und fuhren gemeinsam mit ihm nach Wallmerod. Dort blieb, so die bisherigen Aussagen, einer der Männer draußen. Die anderen verschafften sich mit einem Brecheisen Zutritt und schleppten rund 11,5 Kilo Marihuana aus dem Haus, das mit dem geliehenen Transporter weggebracht wurde. Sie kamen allerdings nur bis Siegburg, denn dort wartete ein Großaufgebot der Polizei auf die Männer. Aufgeflogen war die Sache, weil das Telefon einer der mutmaßlichen Täter abgehört worden war. Die Polizei stieß bei der Durchsuchung der Räume auf zwei vermietete Wohngeschosse, die komplett mit schwarzer Folie ausgelegt waren und auf der rund 400 Töpfe herumstanden.

Eine psychologische Gutachterin sprach gestern während des Prozesses unter anderem über das Drogenkonsumverhalten der Angeklagten, während Dolmetscher ihren Vortrag ins Arabische übersetzten. Es ging um die Frage, inwiefern die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit bei den Angeklagten zum Tatzeitpunkt eingeschränkt gewesen sein könnte. Dabei wurde auch über die Tat gesprochen: So soll der Hauptangeklagte nach dem Einbruch in Wallmerod an einer Tankstelle in Montabaur abgesetzt worden sein. Ihm sei ein Achtel des Marihuanas für seine Mithilfe oder Geld versprochen worden, erklärte er der Psychologin. Von dem Geld habe er Schulden bezahlen wollen, 3000 Euro, die er für die Flucht bezahlen musste. Ein Mitangeklagter berichtete der Gutachterin von seiner Arbeit als Sanitäter in Syrien und von Albträumen, die ihn aufgrund des Kriegsgeschehens plagen. Ebenso leidet er offensichtlich unter Epilepsie oder psychogene Anfällen, denen belastende Erlebnisse zugrunde liegen. Er sprach gegenüber der Psychologin von einem fingierten Einbruch, der nur knapp zehn Minuten gedauert habe. Er habe auftragsgemäß die Eingangstür aufgebrochen, die getrockneten Marihuanapollen im bereitstehenden Transporter verstaut worden. 2000 Euro sollen ihm in Aussicht gestellt worden sein, womit er einen Bankkredit und Handyschulden bezahlen wollte.

Am Mittwoch, 7. Februar, will das Gericht einen Polizeibeamten hören, der Auskunft darüber geben soll, welche Mengen an Marihuana im Tatfahrzeug aufgefunden wurden, in welchen Behältnissen es wie verpackt und ob es bereits getrocknet war. Nach der Anhörung des Kriminalbeamten sollen anschließend die Plädoyers stattfinden. Die Urteilsverkündung ist nunmehr für Aschermittwoch, 14. Februar, 14 Uhr, vorgesehen.

Von unserem Redakteur Michael Wenzel