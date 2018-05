Die Straßenprostitution im östlichen Teil des Landkreises nimmt wieder zu: Neben mehreren Frauen, die an der L 318 zwischen Montabaur und Großholbach ihrem Geschäft nachgehen, sind die leichten Damen mit Beginn der Schönwettersaison inzwischen auch wieder im Raum Görgeshausen aktiv. „Es gibt auch einzelne Sichtungen im Sperrbezirk“, bestätigt Ortsbürgermeister Jürgen Kindler. Die Polizei, die in diesen Fällen hinzugezogen werde, spreche dann in der Regel Verwarngelder aus, so Kindler. An eine neuerliche Eskalation wie vor drei Jahren, als oft mehr als 15 Frauen im Grenzgebiet zu Hessen ihrem Gewerbe nachgingen, glaubt er allerdings nicht. Der Sperrbezirk, der jetzt fast genau zwei Jahre existiert, habe sich in seinen Augen bewehrt. Dem Ortsbürgermeister von Heiligenroth, Erich Herbst, sind die Prostituierten, die an der L 318 in der Gemarkung stehen, hingegen ein Dorn im Auge (WZ berichtete). Nach seinem Eindruck führt ihre Anwesenheit zu gefährlichen Situationen auf der Straße durch die Hermolder. Ein Vorschlag, der jetzt aus Reihen der Polizeigewerkschaft Rheinland-Pfalz kommt, würde bei ihm daher vermutlich auf Gegenliebe stoßen.

„Ein Lösungsansatz wäre, dass die Kommunen mit dem Landkreis eine gemeinsame Sperrgebietsverordnung erstellen, die die Prostitution lediglich an bestimmten Orten erlaubt und nicht partiell verbietet“, erläutert Mario Weyand, Vorsitzender des ...

