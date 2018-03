Promi-Kicker feiern 100. Geburtstag der Sportvereinigung Ransbach mit

Die Sportvereinigung 1912 Ransbach feiert am ersten Juniwochenende drei Tage lang ihren 100. Geburtstag. Zum großen Jubiläum des Traditionsvereins kommen auch zahlreiche Ex-Fußballgrößen in die Töpferstadt.

Die Sportvereinigung 1912 Ransbach hat allen Grund zum Jubeln: Der Traditionsverein feiert am ersten Juniwochenende seinen 100. Geburtstag. Das Foto aus dem Jahr 2009 zeigt die 1. Mannschaft nach ihrem Aufstieg in die Kreisliga A mit ihrem Ehrenpräsidenten Berthold Steudter (links). Foto: denise huelpuesch

Ransbach-Baumbach – Die Sportvereinigung 1912 Ransbach feiert am ersten Juniwochenende drei Tage lang ihren 100. Geburtstag. Zum großen Jubiläum des Traditionsvereins kommen auch zahlreiche Ex-Fußballgrößen in die Töpferstadt.

Denn der Vorstand der Sportvereinigung (Spvgg.) hat sich zum Festwochenende etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine mit Ex-Profis gespickte Promi-Elf wird am Samstag, 2. Juni, 18 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz an der Haselstraße gegen die Mannschaft der Ransbach-Allstars antreten. Durch die Unterstützung des Höhr-Grenzhauseners Paul Goller, der die Ex-Profis schon mehrfach zu einem Benefizspiel ans Flürchen in die Kannenbäckerstadt geholt hat, konnte die Spvgg. ein Top-Team zusammenstellen, das eine spannende Begegnung verspricht. Die prominenten Kicker stehen inzwischen fest. „Kurzfristige Änderungen sind allerdings möglich“, sagt Spvgg.-Geschäftsführer André Heuser.

Mit Michael Sternkopf (Bayern München), Dietmar Roth (Eintracht Frankfurt), Frank „Otze“ Ordenewitz (Werder Bremen), Torhüter Claus Reitmaier (VfL Wolfsburg), Rainer Zobel (Bayern München), Karl-Heinz „Kalla“ Pflipsen und Peter Wynhoff (Borussia Mönchengladbach) Frank Wiblishauser (1. FC Nürnberg), Marc Arnold und Torsten Lieberknecht sowie Dietmar Erler (alle Eintracht Braunschweig) und Stephan Engels (1. FC Köln) werden namhafte Fußballgrößen in den Westerwald kommen. Aber auch zwei Tischtennisweltstars haben ihr Kommen angekündigt: Mit Steffen „Speedy“ Fetzner und Zoltan Fejer-Konnerth kommen zudem zwei der erfolgreichsten deutschen Tischtennisprofis und tauschen ihren Schläger gegen Fußballschuhe ein. Als Schiedsrichter kommt mit Mike Pickel ein absoluter Profi, der nur wenige Tage später die Reise zur Fußball-Europameisterschaft nach Polen und in die Ukraine antreten wird, um dort aktiv ins EM-Geschehen einzugreifen.

Der Gegner der Profis, die Ransbach-Allstars, werden mit Spielern der ehemaligen Bezirksligamannschaft, der aktuellen Alten Herren sowie verdienten Spvgg.-Stars auflaufen. Betreut wird das Ransbacher Team von Trainerlegende Uli Keßler. Als Stadionsprecher wird der Ehrenpräsident der Sportvereinigung, Berthold Steudter, fungieren. Während des Spiels gibt es noch attraktive Preise wie Trikots und Bälle zu gewinnen. Zwei Stunden vor dem Spiel, etwa ab 16 Uhr, werden Rainer Zobel und Dietmar Erler ein kostenloses Jugendtraining für Jugendliche zwischen 9 und 14 Jahren leiten.

Wer die Ex-Profis im Anschluss an das Spiel erleben möchte, der ist herzlich zum Bunten Abend im Festzelt eingeladen, das ebenfalls auf dem Sport- und Freizeitgelände an der Haselstraße steht. Hier lassen alle Fußballer, Vereinsmitglieder und Gäste den Abend mit guter Musik ausklingen. „An dem Tag werden zusätzliche Parkplätze ausgeschildert sein. Es empfiehlt sich aber, in der Innenstadt zu parken und den fünf- bis zehnminütigen Fußweg bis zur Sportanlage auf sich zu nehmen“, rät Heuser. Die Tickets für das Promi-Fußballspiel am Samstag, 2. Juni, 18 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz an der Haselstraße in Ransbach-Baumbach kosten 1 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene. Die Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei Sport-Direkt, Carsten Knödgen, im VIP-Citycenter in Ransbach-Baumbach.

Verein bietet sportliches Programm

Die Sportvereinigung 1912 Ransbach feiert von Freitag, 1. Juni, bis Sonntag, 3. Juni, ihren 100. Geburtstag mit einem Programm, das sich sehen lassen kann. Alle Veranstaltungen finden auf dem Sport- und Freizeitgelände an der Haselstraße in Ransbach-Baumbach statt. Freitag, 1. Juni: Das Festwochenende beginnt am Freitag um 18 Uhr mit einem Turnier der „Alten Herren“. Der Festkommers, an dem sich zahlreiche Ortsvereine beteiligen, schließt sich ab 19 Uhr im großen Festzelt an. Die Gäste können dann den Fußball-Freestyler Julian Hollands erleben und mit DJ „JoCo“ ausgelassen tanzen und feiern.

Samstag, 2. Juni: Der Samstag beginnt ab 10 Uhr mit Jugend-Fußballturnieren der E- und D-Jugend. Das kostenlose Jugendtraining für Jungkicker zwischen 9 und 14 Jahren mit Rainer Zobel und Dietmar Erler beginnt um 16 Uhr. Das Spiel der Ransbach-Allstars gegen die Promi-Elf, ein besonderer Höhepunkt des Festwochenendes, startet dann ab 18 Uhr (Karten kosten 1 Euro für Kinder, 4 Euro für Erwachsene). Der Bunte Abend im Festzelt schließt sich um 20 Uhr an. Hier sorgt die Band „nice“ für Unterhaltung. Wolfgang-Petry-Imitator Günter Stotz wird ebenfalls für Stimmung sorgen. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Sonntag, 3. Juni: Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Familie. Beim großen Familientag auf dem Festgelände gibt es allerlei Unterhaltung für Groß und Klein: Für Kinder und Jugendlichen gibt es unter anderem eine Hüpfburg, ein „Human-Soccer-Table“ („Menschenkicker“) und Torwand-schießen. Parallel dazu finden Jugendturniere der Bambinis und der F-Jugend statt.

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr