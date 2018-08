„Ein gutes Lied verkürzt den Weg“, besagt ein Sprichwort aus dem Kaukasus. Helmut Velten aus Wahlrod ist bereits einen sehr langen Weg begleitet von Musik und Gesang gegangen. Seit 50 Jahren engagiert sich der 72-Jährige als ehrenamtlicher Chorleiter. In diesem halben Jahrhundert hat der Vollblutmusiker dazu beigetragen, dass die Chöre in der rheinland-pfälzischen Kulturlandschaft einen bedeutenden Platz einnehmen. Engagiert hat er viele kleine Chöre zum Erfolg geführt, die Chorlandschaft geprägt. Im September wird Helmut Veltens beispielhafte Leistung mit einem Jubiläumskonzert in der Kirche in Wahlrod gefeiert.

Bereits als kleiner Junge tauchte Helmut Velten ein in die faszinierende Welt der Klänge, Töne, Harmonien und Akkorde. Als Zehnjähriger begann er, Klavierunterricht zu nehmen, später kam dann noch Orgelunterricht ...

