Gute Nachricht für alle Fußballer in Bad Marienberg: Der Stadtrat unterstützt mit einer Enthaltung einen Antrag der CDU-Fraktion, den Ascheplatz oberhalb der Dreifach-Sporthalle in absehbarer Zeit zu sanieren. Wie der Fraktionssprecher der Christdemokraten, Jochen Schneider, in der jüngsten Sitzung des Rates am Dienstagabend ausführte, wurde der Platz seit Jahren nicht mehr saniert. Mittlerweile kämen unter dem roten Decksand schon größere Steine zum Vorschein, was eine erhebliche Verletzungsgefahr für die Sportler bedeute. Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher bestätigte den schlechten Zustand der Anlage. Heinz Cappel (SPD) ergänzte, dass der Platz 1992/93 mit einer damals geschätzten Haltbarkeit von 15 Jahren errichtet worden sei. Inzwischen seien aber bereits 25 Jahre vergangen.

Wie schnell sich das Projekt allerdings tatsächlich umsetzen lässt, ist laut Bürgermeisterin Willwacher noch unklar. Vor allem müssen konkrete Fristen für Förderanträge an den Kreis eingehalten werden. Sämtliche Anträge werden ...

Lesezeit für diesen Artikel (450 Wörter): 1 Minute, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.