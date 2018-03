Planungen laufen: Montabaur will sozialen Wohnungsbau

In Montabaur entsteht möglicherweise schon bald ein größeres Wohnobjekt für Menschen mit geringem Einkommen. Bei einer Informationsveranstaltung auf Schloss Montabaur wurden am Donnerstagabend die Voraussetzungen zur Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft erläutert. Unsere Zeitung beantwortet zentrale Fragen zum Thema.

Die Stadt Montabaur wächst. In den vergangenen drei Jahren ist die Einwohnerzahl um rund 1000 Personen gestiegen. Vor allem im neuen Stadtteil Quartier Süd wird kräftig gebaut. Da die Mietpreise in der Kommune aber zuletzt angestiegen sind, mangelt es nichtsdestotrotz an günstigem Wohnraum für Menschen mit niedrigem Einkommen. Foto: Thorsten Ferdinand

1 Warum braucht Montabaur sozialen Wohnungsbau? Montabaur boomt seit einigen Jahren. Immer mehr Menschen aus den Ballungszentren Köln/Bonn oder auch Rhein/Main entdecken die Westerwälder Kreisstadt dank ICE-Bahnhof und A 3-Anbindung für sich. Doch das Wachstum hat auch seine Schattenseiten: Die Mietpreise haben zuletzt spürbar angezogen. Im neuen Stadtteil Quartier Süd sind 8 Euro pro Quadratmeter (kalt) durchaus üblich, im bahnhofsnahen Aubachviertel ist es noch teurer. Das kann sich nicht jeder leisten. Alleinerziehende oder auch Menschen mit eingeschränkter Erwerbsfähigkeit finden inzwischen kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Gerade diese Gruppen sind jedoch häufig auf die Infrastruktur in der Stadt angewiesen.

2 Wer steht hinter der Idee? Angeregt wird die Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft von Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland, die sich selbst mit einer Kapitaleinlage an dem Bauprojekt beteiligen möchte. Es gehe bei einem solchen Wohnprojekt aber nicht darum, Geld anzulegen oder eine Rendite zu erwarten, machte sie bei der Auftaktveranstaltung klar. Vielmehr sei ein gewisser Idealismus gefragt. Mit der Beteiligung können Menschen, denen es vergleichsweise gut geht, der Gesellschaft etwas zurückgeben, erläuterte die Stadtchefin. Zur Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft werden allerdings nicht nur finanzielle Unterstützer benötigt. Auch freiwillige Helfer, die ein derartiges Vorhaben auf den Weg bringen wollen, werden gebraucht. „Es kann nur mit massivem ehrenamtlichen Engagement gelingen“, machte Dr. Ralf Kölbach von der Raiffeisen-Gesellschaft deutlich. Auch die Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) auf Schloss Montabaur würde das Projekt gerne begleiten und unterstützen, sagte die Vorstandsvorsitzende, Dr. Yvonne Zimmermann.

Auf Schloss Montabaur hat Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland ihre Idee vorgestellt, eine Wohnungsbaugenossenschaft zu gründen. Foto: Thorsten Ferdinand

3 Woher soll das Geld kommen? Die stimmberechtigte Mitgliedschaft in der Wohnungsbaugenossenschaft soll auch für Menschen mit geringem Budget erschwinglich sein. Aber natürlich brauche es einige Mitglieder, die bereit sind, eine höhere Einlage beizusteuern, machte Wieland deutlich. Ein genossenschaftliches Wohnbauprojekt benötige einen Businessplan wie jedes andere Unternehmen auch, ergänzte Kölbach. Das Projekt muss keinen Gewinn abwerfen, aber am Ende muss zumindest eine schwarze Null stehen – dann seien auch Finanzierungskredite kein Problem. Zudem gebe es für derartige Projekte öffentliche Fördertöpfe, erklärte die Stadtbürgermeisterin. Die Einlagen der Investoren seien in der Regel sicher, zumal der Markt für günstigen Wohnraum in Montabaur nur ein geringes Risiko aufweise, hieß es. Wichtig sei allerdings, dass sich eine neue Wohnbaugenossenschaft nicht gleich zu viel vornehme, ergänzte Kölbach. Denn dann sei das Projekt zum Scheitern verurteilt.

4 Wer kann später eine günstige Wohnung mieten? Die Kriterien, nach denen die Wohnungen vergeben werden, kann die Wohnbaugenossenschaft selbst festlegen. Üblicherweise werden Mitglieder, die selbst günstigen Wohnraum brauchen, bevorzugt behandelt. Grundsätzlich steht es den Genossen aber frei, die Vergabekriterien für Wohnungen selbst zu definieren. Der Verein „Gemeinsam ist es möglich“ etwa hofft darauf, dass ein Teil der Wohnungen für Menschen mit einer Behinderung reserviert werden, die nicht mobil sind, aber auch keinen Heimplatz brauchen. Der soziale Gedanke müsse bei der Auswahl der Mieter sicherlich eine bedeutende Rolle spielen, sagte Wieland.

5 Wann soll das Wohnprojekt fertig sein? Das ist derzeit noch völlig offen. Bei der ersten Informationsveranstaltung ging es lediglich darum, die Idee in der Öffentlichkeit vorzustellen, erklärte die Stadtchefin. Es gebe derzeit noch keinen festen Zeitplan und auch noch kein ausgewähltes Grundstück für das Wohnprojekt.

6 Wie geht es jetzt weiter? Bei der Informationsveranstaltung, zu der fast 100 Zuhörer kamen, konnten sich alle am Projekt Interessierten in eine Liste eintragen. Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland bedankte sich anschließend bei mehr als 80 Personen, die sich bereits gemeldet haben. Wenn sich nun eine ausreichend große Anzahl von Personen zusammenfindet, um eine Wohnungsbaugenossenschaft zu gründen, kann es schon bald losgehen.

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand